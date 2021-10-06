https://ria.ru/20211006/izbienie-1753344033.html

СК завел дело после видео с избиением заключенного в колонии с Ефремовым

СК завел дело после видео с избиением заключенного в колонии с Ефремовым - РИА Новости, 06.10.2021

СК завел дело после видео с избиением заключенного в колонии с Ефремовым

Следователи в Белгородской области возбудили дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенного в колонии, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:18

2021-10-06T15:18

2021-10-06T15:18

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Белгородской области возбудили дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенного в колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного отдела СК РФ по региону Елена Козырева.Видео с избиением заключенного в колонии №4 в Белгородской области появилось несколько недель назад, после резонансной истории с пытками заключенных тюремной больницы в Саратовской области о нем заговорили вновь. На видео люди в камуфляжной форме сперва заламывают руки раздетому до трусов мужчине, а потом со словами "ты чего базаришь" наносят удары ему по лицу."Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками этого исправительного учреждения", - сказала Козырева.Собеседница агентства отметила, что инцидент, запечатленный на видео, был в 2012 году. "У нас нет конкретных подозреваемых. Дело возбуждено по факту", - добавила Козырева. Управление ФСИН по региону пока не прокомментировало эту историю.В этой колонии наказание отбывает актер Михаил Ефремов, получивший 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211006/fsin-1753329428.html

https://ria.ru/20210329/ural-1603249969.html

https://ria.ru/20210706/shestun-1740144216.html

белгородская область

россия

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия