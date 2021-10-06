СК завел дело после видео с избиением заключенного в колонии с Ефремовым
СК возбудил дело после видео с избиением заключенного в белгородской колонии № 4
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Белгородской области возбудили дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенного в колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного отдела СК РФ по региону Елена Козырева.
Видео с избиением заключенного в колонии №4 в Белгородской области появилось несколько недель назад, после резонансной истории с пытками заключенных тюремной больницы в Саратовской области о нем заговорили вновь. На видео люди в камуфляжной форме сперва заламывают руки раздетому до трусов мужчине, а потом со словами "ты чего базаришь" наносят удары ему по лицу.
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками этого исправительного учреждения", - сказала Козырева.
Собеседница агентства отметила, что инцидент, запечатленный на видео, был в 2012 году. "У нас нет конкретных подозреваемых. Дело возбуждено по факту", - добавила Козырева. Управление ФСИН по региону пока не прокомментировало эту историю.
В этой колонии наказание отбывает актер Михаил Ефремов, получивший 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
6 июля, 17:51УФСИН опровергло заявления об избиении Шестуна