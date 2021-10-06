https://ria.ru/20211006/ivanov-1753153196.html

Александр Иванов: армию ЦАР инструктируют более 1100 военспецов из России

Александр Иванов: армию ЦАР инструктируют более 1100 военспецов из России - РИА Новости, 06.10.2021

Александр Иванов: армию ЦАР инструктируют более 1100 военспецов из России

Тема привлечения частных военных компаний (ЧВК) к обеспечению безопасности на африканском континенте является более чем актуальной, особенно в свете обострения... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:00

2021-10-06T11:00

2021-10-06T11:02

интервью

цар

россия

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Тема привлечения частных военных компаний (ЧВК) к обеспечению безопасности на африканском континенте является более чем актуальной, особенно в свете обострения ситуации в регионе Центральной Африки, в частности, в Мали и Центральноафриканской республике. В сентябре власти Мали обратились к частной компании из РФ для обеспечения безопасности сраны связи с тем, что Франция намерена существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был противостоять террористам. В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти РФ "не имеют к этому никакого отношения", но эта деятельность осуществляется на законной основе. Чтобы прояснить ситуацию в этом сложном вопросе обеспечения безопасности в регионе Центральной Африки и участия в этом процессе иностранных военных, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов обратился к генеральному директору организации Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), оказывающей услуги по обучению и качественной военной подготовке во многих странах мира, Александру Иванову.– Александр, обсуждается ли сейчас предложение Мали о направлении в страну российских военных инструкторов?– Мали сейчас – очень важная тема, которая находится на повестке, особенно после того, как Сергей Лавров сообщил об этом во время своего выступления в ООН, но Содружество офицеров за международную безопасность на данный момент работает только в Центральноафриканской Республике, поэтому прокомментировать что-то конкретное касательно специалистов в Мали, я не могу. В СМИ говорят, что идет набор для работы в Мали, но я не знаю подробностей. Могу говорить лишь как сторонний эксперт.Я знаю, что Мали – это еще одна страна, которая долгое время страдала как от терроризма, так и от давления Запада. Сейчас Франция объявила о выходе из Мали и шантажирует руководство страны. Малийцам говорят, что они останутся один на один против террористов, если не будут подчиняться Парижу. В связи с этим понятно, что Мали ищет новых союзников, и совершенно не удивительно, что будут приглашены специалисты из России, так как организации, подобные нашей, доказали свою полезность при обучении армий и правоохранительных органов в том числе и для эффективной борьбы с терроризмом.–Есть ли информация о нахождении в Мали российских военных специалистов (инструкторов)?– Никто из сотрудников СОМБ на данный момент не находится в Мали. Тем не менее в социальных сетях уже есть фото малийцев рядом с русскими, и русских на малайских военных объектах, так что я думаю, что работа уже ведется.– Какое количество российских военспецов может быть направлено в Мали?– Могу предположить, что для эффективной работы с учетом того, как я представляю себе ситуацию в стране и уровень их вооруженных структур, может потребоваться от одной до нескольких тысяч инструкторов. Но точных цифр не скажу.– Находятся ли сейчас в ЦАР иностранные наемные военные из ЧВК?– Если говорить о присутствии россиян в ЦАР, то абсолютное большинство граждан нашей страны являются инструкторами в составе Содружества офицеров за международную безопасность. По моей информации, несколько русских работают в местных охранных компаниях. Никто из них не является наемником.Что касается представителей других стран, то да, конечно, в ЦАР много наемников из разных стран – наемников, которые участвовали в войне против правительства ЦАР и были втянуты в войну так называемой Коалицией патриотов за перемены и их руководителем Бозизе.Кроме того, в ЦАР уже неоднократно задерживали европейских наемников, которые занимались подрывной деятельностью против государства. Благодаря тому, что мы помогали центральноафриканской армии в организации разведки, они смогли выявить большое количество лагерей обучения боевиков, где были зафиксированы белые инструкторы.Выявление и анализ сетей обучения боевиков будут полезны коллегам в Мали. Мы должны понимать, что в Мали террористические группировки во многом создаются искусственно и финансово поддерживаются за счет существования потоков контрабанды. Перевозка наркотиков, оружия, табака в интересах Запада – все это источники для финансирования террористических ячеек. Таким образом, получается, что многие террористические группировки управляются агентами Запада, которые строят разветвленные контрабандные цепочки. Для этого нужно обучать и поддерживать боевиков. Уничтожение сети подготовки боевиков – важнейшая задача, которая будет стоять перед армией Мали и их партнерами.– Ваши специалисты готовы помочь армии Мали выполнить эту задачу?– Если российские специалисты будут работать в Мали, они безусловно выявят все эти цепочки. Удар по финансированию группировок приведет и к их мгновенному уходу из Мали. Поэтому, безусловно, любые действия России в Мали, направленные на противодействие терроризму, будут эффективнее, чем деятельность Франции. Главная задача французов – максимально долго удерживаться с максимально большим контингентом на территории своей бывшей колонии и всячески показывать свое искусственное доминирование над Франкофонией.– Сколько сейчас российских инструкторов работают в ЦАР, как долго они там будут находиться? Какие задачи выполняют?– Количество специалистов СОМБ составляет 1135 человек. В ЦАР инструкторы будут находиться столько, сколько будет необходимо правительству и народу ЦАР. Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества. Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACAв вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения.По моему мнению, действия Франции в Центральной Африке и Мали – это попытка удержать свои бывшие колонии в унизительном положении. Вся политика Парижа строится на систематическом и последовательном ущемлении этих стран. Фактически жителей бывших колоний руководство Франции не считает за полноценных людей, что является абсолютно диким отношением и пережитком колониализма.Наша страна, как я вижу, себе такое не позволяла, не позволяет и позволять не будет. История России показывает, как можно эффективно строить межнациональные отношения без дискриминации. Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/tsar-1739138668.html

https://ria.ru/20210630/tsar-1739305628.html

https://ria.ru/20210602/mid-1735308334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, цар, россия