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В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер"
В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер" - РИА Новости, 06.10.2021
В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:03
2021-10-06T07:03
безопасность
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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.По данным ВВО, личный состав расчетов отработал развертывание комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Затем приступили к электронным (учебным) ракетным пускам. Кроме того, командование проверило навыки командиров разного уровня по управлению подразделениями.Отмечается, что в тренировках было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО автономии.
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безопасность
07:03 06.10.2021
 
В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер"

В ЕАО на полигонах состоялась тренировка с пусками ракетных комплексов "Искандер"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер. - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в ЕАО, состоялась практическая тренировка с выполнением электронных пусков из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Военнослужащие совершили марш-бросок и преодолели зараженный участок местности, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", - информирует округ.
По данным ВВО, личный состав расчетов отработал развертывание комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Затем приступили к электронным (учебным) ракетным пускам. Кроме того, командование проверило навыки командиров разного уровня по управлению подразделениями.
Отмечается, что в тренировках было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО автономии.
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