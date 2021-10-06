https://ria.ru/20211006/iskander-1753273380.html

В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер"

В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер" - РИА Новости, 06.10.2021

В ЕАО прошла тренировка с выполнением пусков ракетных комплексов "Искандер"

Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:03

2021-10-06T07:03

2021-10-06T07:03

безопасность

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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.По данным ВВО, личный состав расчетов отработал развертывание комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Затем приступили к электронным (учебным) ракетным пускам. Кроме того, командование проверило навыки командиров разного уровня по управлению подразделениями.Отмечается, что в тренировках было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО автономии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/ucheniya-1749903286.html

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