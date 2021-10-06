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В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов - РИА Новости, 06.10.2021
В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA удалось одержать победу в войне против террористов благодаря активной помощи российских военных... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:23
2021-10-06T03:37
цар
содружество
россия
сергей сафронов (телеведущий)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA удалось одержать победу в войне против террористов благодаря активной помощи российских военных инструкторов в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, в частности, в Центральноафриканской республике.Он отметил, что история России показывает, как можно эффективно строить межнациональные отношения без дискриминации. "Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты", - сказал глава СОМБ.
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цар, содружество , россия, сергей сафронов (телеведущий)
03:23 06.10.2021 (обновлено: 03:37 06.10.2021)
 
В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов

Директор СОМБ Иванов: ЦАР победила террористов благодаря российским военным инструкторам

© Фото : Présidence CentrafriqueНациональная армия Центральноафриканской республики
Национальная армия Центральноафриканской республики - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Présidence Centrafrique
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA удалось одержать победу в войне против террористов благодаря активной помощи российских военных инструкторов в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, в частности, в Центральноафриканской республике.
"Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения", - сказал Иванов.
Он отметил, что история России показывает, как можно эффективно строить межнациональные отношения без дискриминации. "Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты", - сказал глава СОМБ.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 22:41В мире
Евросоюз пытается убедить ЦАР отказаться от военных советников РФ
 
ЦАРСодружествоРоссияСергей Сафронов (телеведущий)
 
 
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