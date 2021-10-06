03:23 06.10.2021 (обновлено: 03:37 06.10.2021)
В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
Директор СОМБ Иванов: ЦАР победила террористов благодаря российским военным инструкторам
© Фото : Présidence CentrafriqueНациональная армия Центральноафриканской республики
© Фото : Présidence Centrafrique
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA удалось одержать победу в войне против террористов благодаря активной помощи российских военных инструкторов в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, в частности, в Центральноафриканской республике.
"Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения", - сказал Иванов.
Он отметил, что история России показывает, как можно эффективно строить межнациональные отношения без дискриминации. "Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты", - сказал глава СОМБ.