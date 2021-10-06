https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html
В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме
В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме - РИА Новости, 06.10.2021
В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме
Граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это "чудовищное происшествие", заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:01
2021-10-06T14:01
2021-10-06T14:01
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это "чудовищное происшествие", заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Дарья Михельсон.Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза."Это чудовищное происшествие. Но, к сожалению, оно не первое в этом году, ранее были осквернены стены еврейского кладбища, находящегося поблизости", - сказала Михельсон.Он отметила, что "этот поступок нельзя расценивать только в призме антисемитизма", так как это "действие против фундаментальных ценностей всего человечества".Также она назвала прискорбным заявление руководства мемориального комплекса "о том, что они не могут позволить себе улучшение охраны из-за финансового кризиса, связанного с пандемией".Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20211006/antisemitizm-1753308237.html
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим
) – это "чудовищное происшествие", заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России
(ФЕОР
) Дарья Михельсон.
Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза.
"Это чудовищное происшествие. Но, к сожалению, оно не первое в этом году, ранее были осквернены стены еврейского кладбища, находящегося поблизости", - сказала Михельсон.
Он отметила, что "этот поступок нельзя расценивать только в призме антисемитизма", так как это "действие против фундаментальных ценностей всего человечества".
Также она назвала прискорбным заявление руководства мемориального комплекса "о том, что они не могут позволить себе улучшение охраны из-за финансового кризиса, связанного с пандемией".
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.