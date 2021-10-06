https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html

В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме

В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме - РИА Новости, 06.10.2021

В ФЕОР прокомментировали появление антисемитского граффити в Освенциме

Граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это "чудовищное происшествие", заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:01

2021-10-06T14:01

2021-10-06T14:01

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это "чудовищное происшествие", заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Дарья Михельсон.Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза."Это чудовищное происшествие. Но, к сожалению, оно не первое в этом году, ранее были осквернены стены еврейского кладбища, находящегося поблизости", - сказала Михельсон.Он отметила, что "этот поступок нельзя расценивать только в призме антисемитизма", так как это "действие против фундаментальных ценностей всего человечества".Также она назвала прискорбным заявление руководства мемориального комплекса "о том, что они не могут позволить себе улучшение охраны из-за финансового кризиса, связанного с пандемией".Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20211006/antisemitizm-1753308237.html

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, освенцим, федерация еврейских общин россии, россия