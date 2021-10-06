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В США придумали способ избежать дефолта
Республиканцы предложили демократам компромисс, чтобы избежать дефолта - РИА Новости, 06.10.2021
В США придумали способ избежать дефолта
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:14
2021-10-06T23:20
в мире
сша
митч макконнелл
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга, обеспечивающих нынешний уровень правительственных расходов до декабря включительно.Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствований и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства."Дабы в ближайшей перспективе оградить американский народ от созданного демократами кризиса, мы также позволим демократам использовать обычные процедуры для проведения решения о чрезвычайном продлении лимита долга в фиксированном долларовом выражении для покрытия потребностей текущих расходов по декабрь", - сказано в заявлении Макконнелла.Он также выразил готовность в ускоренном режиме работать с демократами над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более продолжительное решение проблемы госдолга.На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако республиканцы угрожают заблокировать утверждение инициативы, ранее одобренной палатой представителей. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.
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в мире, сша, митч макконнелл
23:14 06.10.2021 (обновлено: 23:20 06.10.2021)
 
Республиканцы предложили демократам компромисс, чтобы избежать дефолта

Республиканцы предложили демократам краткосрочный компромисс по госдолгу США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга, обеспечивающих нынешний уровень правительственных расходов до декабря включительно.
Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствований и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
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"Дабы в ближайшей перспективе оградить американский народ от созданного демократами кризиса, мы также позволим демократам использовать обычные процедуры для проведения решения о чрезвычайном продлении лимита долга в фиксированном долларовом выражении для покрытия потребностей текущих расходов по декабрь", - сказано в заявлении Макконнелла.
Он также выразил готовность в ускоренном режиме работать с демократами над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более продолжительное решение проблемы госдолга.
На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако республиканцы угрожают заблокировать утверждение инициативы, ранее одобренной палатой представителей. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.
 
В миреСШАМитч Макконнелл
 
 
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