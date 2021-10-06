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Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ
Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ - РИА Новости, 06.10.2021
Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ
Лидер немецких консерваторов Армин Лашет заявил о готовности продолжить переговоры о создании нового правительства ФРГ. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:07
2021-10-06T15:07
в мире
союз 90/зеленые
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
маркус зедер
армин лашет
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет заявил о готовности продолжить переговоры о создании нового правительства ФРГ.Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.Официальный участник зондирующих переговоров с "Зелеными" и Свободной демократической партией от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), баварский премьер-министр Маркус Зёдер назвал это "де-факто отказом" от сотрудничества с консерваторами в вопросе о создании нового кабмина."Мы провели переговоры в последние дни со Свободной демократической партией и "Зелеными", в СвДП сигнализировали о том, что по многим пунктам есть пересечения с блоком ХДС/ХСС. И мы подчеркивали, что о дальнейших действиях решения принимают СвДП и "Зеленые". Мы уважаем, что сейчас будут совместные переговоры между СвДП, "Зелеными" и СДПГ. Мы сигнализировали о том, что готовы к дальнейшим переговорам. Но решения, с кем и в каком порядке говорить, принимают СвДП и "Зеленые", поэтому мы уважаем решение, готовы к переговорам как ХДС/ХСС", - заявил Лашет, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы прессы.
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в мире, союз 90/зеленые , германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, маркус зедер, армин лашет
15:07 06.10.2021
 
Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ

Лидер консерваторов Лашет заявил о готовности продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет заявил о готовности продолжить переговоры о создании нового правительства ФРГ.
Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.
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Официальный участник зондирующих переговоров с "Зелеными" и Свободной демократической партией от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), баварский премьер-министр Маркус Зёдер назвал это "де-факто отказом" от сотрудничества с консерваторами в вопросе о создании нового кабмина.
"Мы провели переговоры в последние дни со Свободной демократической партией и "Зелеными", в СвДП сигнализировали о том, что по многим пунктам есть пересечения с блоком ХДС/ХСС. И мы подчеркивали, что о дальнейших действиях решения принимают СвДП и "Зеленые". Мы уважаем, что сейчас будут совместные переговоры между СвДП, "Зелеными" и СДПГ. Мы сигнализировали о том, что готовы к дальнейшим переговорам. Но решения, с кем и в каком порядке говорить, принимают СвДП и "Зеленые", поэтому мы уважаем решение, готовы к переговорам как ХДС/ХСС", - заявил Лашет, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы прессы.
 
В миреСоюз 90/ЗеленыеГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХДС/ХССМаркус ЗедерАрмин Лашет
 
 
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