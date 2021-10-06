https://ria.ru/20211006/germaniya-1753340634.html

Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ

Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ - РИА Новости, 06.10.2021

Лидер консерваторов Лашет готов продолжить переговоры по новому кабмину ФРГ

Лидер немецких консерваторов Армин Лашет заявил о готовности продолжить переговоры о создании нового правительства ФРГ. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:07

2021-10-06T15:07

2021-10-06T15:07

в мире

союз 90/зеленые

германия

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

маркус зедер

армин лашет

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет заявил о готовности продолжить переговоры о создании нового правительства ФРГ.Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.Официальный участник зондирующих переговоров с "Зелеными" и Свободной демократической партией от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), баварский премьер-министр Маркус Зёдер назвал это "де-факто отказом" от сотрудничества с консерваторами в вопросе о создании нового кабмина."Мы провели переговоры в последние дни со Свободной демократической партией и "Зелеными", в СвДП сигнализировали о том, что по многим пунктам есть пересечения с блоком ХДС/ХСС. И мы подчеркивали, что о дальнейших действиях решения принимают СвДП и "Зеленые". Мы уважаем, что сейчас будут совместные переговоры между СвДП, "Зелеными" и СДПГ. Мы сигнализировали о том, что готовы к дальнейшим переговорам. Но решения, с кем и в каком порядке говорить, принимают СвДП и "Зеленые", поэтому мы уважаем решение, готовы к переговорам как ХДС/ХСС", - заявил Лашет, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы прессы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/sevpotok-1601655454.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, союз 90/зеленые , германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, маркус зедер, армин лашет