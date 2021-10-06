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Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок - РИА Новости, 06.10.2021
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок
Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил президент России... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:08
2021-10-06T15:08
экономика
европа
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе - ФРГ - за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. "Это 131,8% к прошлому году", - пояснил он."Даже к 2020 году, когда общий объем поставок сократился по сравнению с 2019 годом, все равно в ФРГ мы поставили больше - плюс 4,7 миллиарда метров кубических", - сказал Путин.Российский президент назвал 2021 год временем восстановления экономики."За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - заявил Путин.
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экономика, европа, владимир путин, газпром, россия
15:08 06.10.2021
 
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок

Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа, если поступали заявки

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил президент России Владимир Путин.
"В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
Президент отметил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе - ФРГ - за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. "Это 131,8% к прошлому году", - пояснил он.
"Даже к 2020 году, когда общий объем поставок сократился по сравнению с 2019 годом, все равно в ФРГ мы поставили больше - плюс 4,7 миллиарда метров кубических", - сказал Путин.
Российский президент назвал 2021 год временем восстановления экономики.
"За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - заявил Путин.
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