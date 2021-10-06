https://ria.ru/20211006/gazprom-1753341117.html
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок - РИА Новости, 06.10.2021
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок
Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил президент России... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:08
2021-10-06T15:08
2021-10-06T15:08
экономика
европа
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе - ФРГ - за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. "Это 131,8% к прошлому году", - пояснил он."Даже к 2020 году, когда общий объем поставок сократился по сравнению с 2019 годом, все равно в ФРГ мы поставили больше - плюс 4,7 миллиарда метров кубических", - сказал Путин.Российский президент назвал 2021 год временем восстановления экономики."За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - заявил Путин.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html
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экономика, европа, владимир путин, газпром, россия
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок
Путин: "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа, если поступали заявки