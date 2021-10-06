Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/gazprom-1753329305.html
В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму
В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму - РИА Новости, 06.10.2021
В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму
"Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:18
2021-10-06T14:18
экономика
газпром
виталий маркелов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).Накануне также глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов поделился своими ожиданиями по предстоящей зиме. Он отметил, что в России ожидается холодная и снежная зима, однако поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом.Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году - 149,2 миллиарда кубометров).
https://ria.ru/20211005/gazprom-1753151504.html
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, газпром, виталий маркелов, россия
14:18 06.10.2021
 
В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму

Зампред правления "Газпрома" Маркелов: для "Газпрома" будет хорошая, холодная зима

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).
"Хорошая зима, холодная. Для "Газпрома" будет хорошая зима", - ответил Маркелов на вопрос об ожиданиях по предстоящей зиме.
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 12:44
В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
Накануне также глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов поделился своими ожиданиями по предстоящей зиме. Он отметил, что в России ожидается холодная и снежная зима, однако поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом.
Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году - 149,2 миллиарда кубометров).
Зима - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:12
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
 
ЭкономикаГазпромВиталий МаркеловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния