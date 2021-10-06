https://ria.ru/20211006/gazprom-1753329305.html

В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму

В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму - РИА Новости, 06.10.2021

В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму

"Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:18

2021-10-06T14:18

2021-10-06T14:18

экономика

газпром

виталий маркелов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).Накануне также глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов поделился своими ожиданиями по предстоящей зиме. Он отметил, что в России ожидается холодная и снежная зима, однако поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом.Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году - 149,2 миллиарда кубометров).

https://ria.ru/20211005/gazprom-1753151504.html

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

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экономика, газпром, виталий маркелов, россия