https://ria.ru/20211006/gazprom-1753325248.html

Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию

Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию - РИА Новости, 06.10.2021

Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:53

2021-10-06T13:53

2021-10-06T13:53

экономика

азия

европа

дмитрий песков

европейский совет

газпром

матеуш моравецкий

россия

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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию."Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", - сказал Моравецкий, в ходе саммита Европейский союз - Западные Балканы, который проходит в Словении."Посмотрите, к чему ведет зависимость от "Газпрома", зависимость от России. Сегодня цены газа взнесли цены энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого", - добавил он."Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать далекоидущие решения в рамках дискуссии в Европейском совете через две недели", - заявил польский премьер.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.

https://ria.ru/20211001/kontrakt-1752651636.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

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европа

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экономика, азия, европа, дмитрий песков, европейский совет, газпром, матеуш моравецкий, россия