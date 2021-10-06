Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию
Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию.
"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", - сказал Моравецкий, в ходе саммита Европейский союз - Западные Балканы, который проходит в Словении.
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"Посмотрите, к чему ведет зависимость от "Газпрома", зависимость от России. Сегодня цены газа взнесли цены энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого", - добавил он.
"Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать далекоидущие решения в рамках дискуссии в Европейском совете через две недели", - заявил польский премьер.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.
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