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Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию
Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию - РИА Новости, 06.10.2021
Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:53
2021-10-06T13:53
экономика
азия
европа
дмитрий песков
европейский совет
газпром
матеуш моравецкий
россия
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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию."Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", - сказал Моравецкий, в ходе саммита Европейский союз - Западные Балканы, который проходит в Словении."Посмотрите, к чему ведет зависимость от "Газпрома", зависимость от России. Сегодня цены газа взнесли цены энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого", - добавил он."Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать далекоидущие решения в рамках дискуссии в Европейском совете через две недели", - заявил польский премьер.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.
https://ria.ru/20211001/kontrakt-1752651636.html
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экономика, азия, европа, дмитрий песков, европейский совет, газпром, матеуш моравецкий, россия
13:53 06.10.2021
 
Премьер Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию.
"Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом". А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", - сказал Моравецкий, в ходе саммита Европейский союз - Западные Балканы, который проходит в Словении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 13:03
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
"Посмотрите, к чему ведет зависимость от "Газпрома", зависимость от России. Сегодня цены газа взнесли цены энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого", - добавил он.
"Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать далекоидущие решения в рамках дискуссии в Европейском совете через две недели", - заявил польский премьер.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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ЭкономикаАзияЕвропаДмитрий ПесковЕвропейский советГазпромМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
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