https://ria.ru/20211006/gazprom-1753312652.html
"Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу, заявил Песков
"Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2021
"Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу, заявил Песков
"Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году, все превышения в рамках контрактов компания готова обеспечивать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:41
2021-10-06T12:41
2021-10-06T13:54
экономика
природный газ
европа
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году, все превышения в рамках контрактов компания готова обеспечивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я, насколько знаю, "Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе. Мы близки сейчас, и "Газпром" близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году, то есть все допустимые превышения, они обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов. Что касается переговоров на будущее, то, честно говоря, не знаю, рекомендую обращаться в корпорацию", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о скачке цен на газ в Европу и его причинах."Россия неоднократно заявляла, что готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах", - заявил Песков журналистам.Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития, который лег в основу проекта бюджета РФ на ближайшую трехлетку, ожидает средние экспортные цены на российский газ для дальнего зарубежья в 2022 году на уровне 224,5 доллара за тысячу кубометров, в 2023 году - 206,7 доллара и в 2024 году - 194 доллара. Прогноз "Газпрома" по средней цене поставок им газа в Европу на 2021 год составляет 269,6 доллара за тысячу кубометров.Российская сторона подчеркивает, что все текущие контракты на поставки в Европу "Газпром" полностью выполняет. Подтверждают это и в Европе, в том числе Еврокомиссия.
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экономика, природный газ, европа, дмитрий песков, газпром, россия
12:41 06.10.2021 (обновлено: 13:54 06.10.2021)
"Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу, заявил Песков
Песков: "Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
"Газпром
" близок к рекорду по поставкам газа в Европу
в этом году, все превышения в рамках контрактов компания готова обеспечивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Я, насколько знаю, "Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе. Мы близки сейчас, и "Газпром" близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году, то есть все допустимые превышения, они обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов. Что касается переговоров на будущее, то, честно говоря, не знаю, рекомендую обращаться в корпорацию", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о скачке цен на газ в Европу и его причинах.
"Россия неоднократно заявляла, что готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах", - заявил Песков журналистам.
Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития, который лег в основу проекта бюджета РФ на ближайшую трехлетку, ожидает средние экспортные цены на российский газ для дальнего зарубежья в 2022 году на уровне 224,5 доллара за тысячу кубометров, в 2023 году - 206,7 доллара и в 2024 году - 194 доллара. Прогноз "Газпрома" по средней цене поставок им газа в Европу на 2021 год составляет 269,6 доллара за тысячу кубометров.
Российская сторона подчеркивает, что все текущие контракты на поставки в Европу "Газпром" полностью выполняет. Подтверждают это и в Европе, в том числе Еврокомиссия
.