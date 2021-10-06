https://ria.ru/20211006/gaz-1753427649.html
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа - РИА Новости, 06.10.2021
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал просьбу Польши к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе словами о том, что... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:46
2021-10-06T21:46
2021-10-06T21:46
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал просьбу Польши к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе словами о том, что известно, кто будет виноват.Ранее заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке" со стороны "доминирующего поставщика газа"."Трудно судить, что это будет за расследование. Понятно, что виноватого найдут. Понятно, кто будет этот виноватый. Вот что в этой связи смогут предпринять? Газ-то все равно нужно будет откуда-то брать. Если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями", - сказал посол РФ в Польше в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
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в мире, европа, польша, еврокомиссия, россия
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа
Посол России Андреев о возможном расследовании ЕК по рынку газа: известно, кто будет виноват