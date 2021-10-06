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Цены на газ в Европе к концу торгов резко снизились
Цены на газ в Европе к концу торгов резко снизились - РИА Новости, 06.10.2021
Цены на газ в Европе к концу торгов резко снизились
Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:52
2021-10-06T22:04
экономика
азия
европа
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров — после чего демонстрировала устойчивое снижение. Фьючерсная цена к окончанию торговой сессии составила 1258,2 доллара за тысячу кубометров, что на 9,6% ниже расчетной цены вторника.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html
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экономика, азия, европа
20:52 06.10.2021 (обновлено: 22:04 06.10.2021)
 
Цены на газ в Европе к концу торгов резко снизились

Цена на газ в Европе после рекордного скачка упала до 1258 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров — после чего демонстрировала устойчивое снижение. Фьючерсная цена к окончанию торговой сессии составила 1258,2 доллара за тысячу кубометров, что на 9,6% ниже расчетной цены вторника.
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Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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