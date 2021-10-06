Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/gaz-1753414934.html
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе
Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:05
2021-10-06T20:05
экономика
в мире
природный газ
европа
игорь сечин
владимир путин
александр новак
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:153:2953:1814_1920x0_80_0_0_a46fc38417ef38d822fece4f1198c00a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству вы уже давали - его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет", - обратился Сечин к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2", и обращение находится на рассмотрении. В середине сентября он рассказал, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад в правительство по обращению.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753400573.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_167:0:2788:1966_1920x0_80_0_0_1e8a1a0a781e145c5448c1e0ddf57291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, европа, игорь сечин, владимир путин, александр новак, евросоюз, роснефть, цены на нефть, россия
20:05 06.10.2021
 
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе

Сечин: экспорт "Роснефтью" десяти миллиардов кубов газа в ЕС стабилизирует рынок в Европе

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству вы уже давали - его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет", - обратился Сечин к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.
В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2", и обращение находится на рассмотрении. В середине сентября он рассказал, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад в правительство по обращению.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 18:54
Путин прокомментировал идею увеличить поставки газа через Украину
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаИгорь СечинВладимир ПутинАлександр НовакЕвросоюзРоснефтьЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния