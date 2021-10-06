https://ria.ru/20211006/gaz-1753414934.html
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе
Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:05
2021-10-06T20:05
2021-10-06T20:05
экономика
в мире
природный газ
европа
игорь сечин
владимир путин
александр новак
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:153:2953:1814_1920x0_80_0_0_a46fc38417ef38d822fece4f1198c00a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству вы уже давали - его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет", - обратился Сечин к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2", и обращение находится на рассмотрении. В середине сентября он рассказал, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад в правительство по обращению.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753400573.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_167:0:2788:1966_1920x0_80_0_0_1e8a1a0a781e145c5448c1e0ddf57291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, европа, игорь сечин, владимир путин, александр новак, евросоюз, роснефть, цены на нефть, россия
Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе
Сечин: экспорт "Роснефтью" десяти миллиардов кубов газа в ЕС стабилизирует рынок в Европе