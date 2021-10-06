https://ria.ru/20211006/gaz-1753414934.html

Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе

Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе - РИА Новости, 06.10.2021

Сечин рассказал, как стабилизировать рынок газа в Европе

Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:05

2021-10-06T20:05

2021-10-06T20:05

экономика

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природный газ

европа

игорь сечин

владимир путин

александр новак

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству вы уже давали - его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет", - обратился Сечин к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток — 2", и обращение находится на рассмотрении. В середине сентября он рассказал, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад в правительство по обращению.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753400573.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, игорь сечин, владимир путин, александр новак, евросоюз, роснефть, цены на нефть, россия