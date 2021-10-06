https://ria.ru/20211006/gaz-1753400890.html

Путин предложил продумать увеличение объемов газа на рынке

Путин предложил продумать увеличение объемов газа на рынке - РИА Новости, 06.10.2021

Путин предложил продумать увеличение объемов газа на рынке

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, спекулятивный... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:56

2021-10-06T18:56

2021-10-06T19:15

россия

экономика

природный газ

европа

владимир путин

александр новак

газпром

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, спекулятивный ажиотаж России ни к чему."Давайте продумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ник чему. Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события", - сказал Путин на совещании по развитию энергетики, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку."Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге" - сказал Путин вице-премьеру РФ Александру Новаку на совещании по развитию энергетики.

https://ria.ru/20211006/novak-1753401634.html

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россия, экономика, природный газ, европа, владимир путин, александр новак, газпром