https://ria.ru/20211006/gaz-1753390062.html

Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа

Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа - РИА Новости, 06.10.2021

Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа

Президент России Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:21

2021-10-06T18:21

2021-10-06T18:35

владимир путин

общество

природный газ

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях."Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - сказал он.

https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html

украина

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владимир путин, общество, природный газ, украина