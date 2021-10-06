https://ria.ru/20211006/gaz-1753390062.html
Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа
Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа - РИА Новости, 06.10.2021
Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа
Президент России Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:21
2021-10-06T18:21
2021-10-06T18:35
владимир путин
общество
природный газ
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях."Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - сказал он.
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владимир путин, общество, природный газ, украина
18:21 06.10.2021 (обновлено: 18:35 06.10.2021)
Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за газа
Путин о газе: не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину