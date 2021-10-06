Газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе, заявил генсек ОПЕК
Генсек ОПЕК Баркиндо: мировой газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит о том, что энергопереход идет неверно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Я думаю, нельзя назвать региональным газовый кризис, который мы видим сегодня, потому что он перешел в глобальный газовый кризис – не только в США, но и в Европе, а теперь еще и в Азии. Он подтвердил наши твердые убеждения в том, что энергопереход не происходит должным образом – его посыл искажается", - сказал он в ходе форума Energy Intelligence.
Он добавил, что создается впечатление, что факты и наука порой намеренно представляются в ложном свете, что приводит к таким последствиям. Баркиндо процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что "истерика" на энергорынке мешает дискуссии. Путин во вторник на совещании с членами кабмина отметил, что в Европе происходит истерика и неразбериха на рынке углеводородов и нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала уже 1900 долларов, однако затем резко начала откатываться назад. Несколько стран Европы предложили провести расследование в отношении функционирования европейского газового рынка на фоне роста цен на энергию.
Баркиндо также заявил, что волатильность цен на нефтяном рынке никак не связана с действиями ОПЕК+ и определяется внешними факторами. Напротив, альянс ОПЕК+ своими действиями показал приверженность устойчивому нефтерынку.
Цена на нефть Brent во вторник достигла рекорда с начала октября 2018 года в 83 доллара за баррель, однако в среду котируется в районе 81 доллара за баррель.