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Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом
Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:14
2021-10-06T17:33
в мире
лондон
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой."Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта", — признался Thomas Gordon.По мнению пользователей, российский лидер давно понимал, к чему приведет увлечение европейских политикой "зеленой" повесткой."Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности", — написал Martin Woodville.Также, по словам комментатора Heike Muuga, "Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон — к счастью для нее".Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211006/potok-1753353265.html
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в мире, лондон, владимир путин
17:14 06.10.2021 (обновлено: 17:33 06.10.2021)
 
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе

Читатели The Telegraph: Путин прав в оценке политики Запада на рынке энергетики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой.
"Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта", — признался Thomas Gordon.
По мнению пользователей, российский лидер давно понимал, к чему приведет увлечение европейских политикой "зеленой" повесткой.
"Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности", — написал Martin Woodville.
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 15:48
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Также, по словам комментатора Heike Muuga, "Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон — к счастью для нее".
Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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