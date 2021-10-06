https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом
Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:14
2021-10-06T17:14
2021-10-06T17:33
в мире
лондон
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой."Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта", — признался Thomas Gordon.По мнению пользователей, российский лидер давно понимал, к чему приведет увлечение европейских политикой "зеленой" повесткой."Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности", — написал Martin Woodville.Также, по словам комментатора Heike Muuga, "Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон — к счастью для нее".Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, лондон, владимир путин
17:14 06.10.2021 (обновлено: 17:33 06.10.2021)
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе
Читатели The Telegraph: Путин прав в оценке политики Запада на рынке энергетики
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Читатели британского издания The Telegraph
высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина
о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой.
"Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта", — признался Thomas Gordon.
По мнению пользователей, российский лидер давно понимал, к чему приведет увлечение европейских политикой "зеленой" повесткой.
"Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности", — написал Martin Woodville.
Также, по словам комментатора Heike Muuga, "Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон
— к счастью для нее".
Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>