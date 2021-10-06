https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом

"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе - РИА Новости, 06.10.2021

Британцы признали правоту Путина в ситуации с газом

Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:14

2021-10-06T17:14

2021-10-06T17:33

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владимир путин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере, назвавшего текущую ситуацию истерикой и неразберихой."Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта", — признался Thomas Gordon.По мнению пользователей, российский лидер давно понимал, к чему приведет увлечение европейских политикой "зеленой" повесткой."Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности", — написал Martin Woodville.Также, по словам комментатора Heike Muuga, "Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон — к счастью для нее".Ранее Путин заявил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допустить ошибок, подобных решениям европейских лидеров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211006/potok-1753353265.html

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в мире, лондон, владимир путин