https://ria.ru/20211006/gaz-1753371658.html

Цена на газ в Европе обвалилась до 1200 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе обвалилась до 1200 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021

Цена на газ в Европе обвалилась до 1200 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе после рекордного скачка снизилась до 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:07

2021-10-06T17:07

2021-10-06T17:51

природный газ

европа

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена на газ в Европе после рекордного скачка снизилась до 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день резким ростом и четырежды обновляли рекорд, подскочив в итоге до 1937 долларов. Затем последовал столь же резкий откат — к 14:35 мск они подешевели до 1325 долларов, а к 16:43 достигли 1197,64 доллара, потеряв 14 процентов по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня (1390 долларов).По состоянию на 17:05 мск фьючерсы торговались на уровне 1277,4 доллара.В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753341626.html

европа

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природный газ, европа