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https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
Япония защитила Россию от Европы
В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021
Япония защитила Россию от Европы
Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:31
2021-10-06T15:31
в мире
япония
бразилия
европа
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.Автор ссылается на заявление Международного энергетического агентства, по данным которого резкое подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями и восстановлением спроса в условиях борьбы с пандемией.Так, в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода. Летом Азия столкнулась с небывалой жарой, а Бразилия – с засухой, напомнил он, добавив, что это способствовало увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру.Обозреватель добавил, что и системы производства сжиженного природного газа (СПГ) также дали сбой.Из-за этого сейчас хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.Таким образом, Такэси Ода подчеркнул, что все указанные факторы носят экономический характер, тогда как обвинения в причастности России к скачку цен на газ в Европе не имеют оснований.Он также ответил на претензии некоторых критиков, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток — 2" в качестве рычага давления.Однако до тех пор, пока Россия продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, обвинения выглядят неуместными и нелепыми, считает Такэси Ода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211006/gaz-1753294675.html
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
япония
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в мире, япония, бразилия, европа, северный поток — 2, россия
15:31 06.10.2021
 
В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ

Yahoo News Japan: газ дорожает из-за роста спроса и погодных аномалий, а не влияния России

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.
Автор ссылается на заявление Международного энергетического агентства, по данным которого резкое подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями и восстановлением спроса в условиях борьбы с пандемией.
Так, в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода. Летом Азия столкнулась с небывалой жарой, а Бразилия – с засухой, напомнил он, добавив, что это способствовало увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру.
Обозреватель добавил, что и системы производства сжиженного природного газа (СПГ) также дали сбой.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 11:06
Премьер Венгрии назвал причину роста цен на газ
Из-за этого сейчас хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.
Таким образом, Такэси Ода подчеркнул, что все указанные факторы носят экономический характер, тогда как обвинения в причастности России к скачку цен на газ в Европе не имеют оснований.
Он также ответил на претензии некоторых критиков, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток — 2" в качестве рычага давления.
"Если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение, поэтому, чем быстрее заработает "Северный поток — 2", тем лучше", – объяснил автор.
Однако до тех пор, пока Россия продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, обвинения выглядят неуместными и нелепыми, считает Такэси Ода.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияБразилияЕвропаСеверный поток — 2Россия
 
 
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