Япония защитила Россию от Европы

В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ
Yahoo News Japan: газ дорожает из-за роста спроса и погодных аномалий, а не влияния России
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.
Автор ссылается на заявление Международного энергетического агентства, по данным которого резкое подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями и восстановлением спроса в условиях борьбы с пандемией.
Так, в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода. Летом Азия столкнулась с небывалой жарой, а Бразилия – с засухой, напомнил он, добавив, что это способствовало увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру.
Обозреватель добавил, что и системы производства сжиженного природного газа (СПГ) также дали сбой.
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Таким образом, Такэси Ода подчеркнул, что все указанные факторы носят экономический характер, тогда как обвинения в причастности России к скачку цен на газ в Европе не имеют оснований.
Он также ответил на претензии некоторых критиков, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток — 2" в качестве рычага давления.
"Если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение, поэтому, чем быстрее заработает "Северный поток — 2", тем лучше", – объяснил автор.
Однако до тех пор, пока Россия продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, обвинения выглядят неуместными и нелепыми, считает Такэси Ода.
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