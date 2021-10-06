https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

Япония защитила Россию от Европы

В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021

Япония защитила Россию от Европы

Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:31

2021-10-06T15:31

2021-10-06T15:31

в мире

япония

бразилия

европа

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Рост стоимости газа в Европе обусловлен объективными причинами. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.Автор ссылается на заявление Международного энергетического агентства, по данным которого резкое подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями и восстановлением спроса в условиях борьбы с пандемией.Так, в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода. Летом Азия столкнулась с небывалой жарой, а Бразилия – с засухой, напомнил он, добавив, что это способствовало увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру.Обозреватель добавил, что и системы производства сжиженного природного газа (СПГ) также дали сбой.Из-за этого сейчас хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.Таким образом, Такэси Ода подчеркнул, что все указанные факторы носят экономический характер, тогда как обвинения в причастности России к скачку цен на газ в Европе не имеют оснований.Он также ответил на претензии некоторых критиков, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток — 2" в качестве рычага давления.Однако до тех пор, пока Россия продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, обвинения выглядят неуместными и нелепыми, считает Такэси Ода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211006/gaz-1753294675.html

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

япония

бразилия

европа

россия

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в мире, япония, бразилия, европа, северный поток — 2, россия