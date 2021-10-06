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Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной
Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной - РИА Новости, 06.10.2021
Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной
Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:57
2021-10-06T15:42
экономика
европа
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин."Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, &lt;...&gt; на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, &lt;...&gt; что эта политика является ошибочной &lt;...&gt;, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", — отметил он на совещании по вопросам энергетики.Глобальный энергетический рынок не терпит суеты, необдуманные действия уже привели к кризису, отметил глава государства. Сегодня цены на газ в Европе в очередной раз достигли рекордных значений и превысили 1900 долларов за тысячу кубов.Помимо курса на краткосрочные обязательства, в числе неблагоприятных факторов, которые спровоцировали нестабильность, Путин указал быстрое посткризисное развитие экономики, разогревшее спрос на энергию, а также холодную зиму, что во многих европейских государствах повлекло снижение запасов в хранилищах.В заключение он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753290992.html
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экономика, европа, владимир путин
14:57 06.10.2021 (обновлено: 15:42 06.10.2021)
 
Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной

Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов в Европе ошибочной

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция «Минская»
Компрессорная станция «Минская» - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин.
"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, <...> на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, <...> что эта политика является ошибочной <...>, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", — отметил он на совещании по вопросам энергетики.
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Глобальный энергетический рынок не терпит суеты, необдуманные действия уже привели к кризису, отметил глава государства. Сегодня цены на газ в Европе в очередной раз достигли рекордных значений и превысили 1900 долларов за тысячу кубов.
"Это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года. И я просил бы сегодня коллег подробно доложить, как развивается ситуация", — сказал президент.
Помимо курса на краткосрочные обязательства, в числе неблагоприятных факторов, которые спровоцировали нестабильность, Путин указал быстрое посткризисное развитие экономики, разогревшее спрос на энергию, а также холодную зиму, что во многих европейских государствах повлекло снижение запасов в хранилищах.
В заключение он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.
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ЭкономикаЕвропаВладимир Путин
 
 
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