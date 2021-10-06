https://ria.ru/20211006/gaz-1753338181.html

Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной

Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной - РИА Новости, 06.10.2021

Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной

Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:57

2021-10-06T14:57

2021-10-06T15:42

экономика

европа

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин."Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, <...> на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, <...> что эта политика является ошибочной <...>, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", — отметил он на совещании по вопросам энергетики.Глобальный энергетический рынок не терпит суеты, необдуманные действия уже привели к кризису, отметил глава государства. Сегодня цены на газ в Европе в очередной раз достигли рекордных значений и превысили 1900 долларов за тысячу кубов.Помимо курса на краткосрочные обязательства, в числе неблагоприятных факторов, которые спровоцировали нестабильность, Путин указал быстрое посткризисное развитие экономики, разогревшее спрос на энергию, а также холодную зиму, что во многих европейских государствах повлекло снижение запасов в хранилищах.В заключение он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753290992.html

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

европа

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экономика, европа, владимир путин