14:57 06.10.2021 (обновлено: 15:42 06.10.2021)
Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной
Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов в Европе ошибочной
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские партнеры были не правы, пытаясь свернуть долгосрочные контракты по газу, считает Владимир Путин.
"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, <...> на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, <...> что эта политика является ошибочной <...>, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", — отметил он на совещании по вопросам энергетики.
Глобальный энергетический рынок не терпит суеты, необдуманные действия уже привели к кризису, отметил глава государства. Сегодня цены на газ в Европе в очередной раз достигли рекордных значений и превысили 1900 долларов за тысячу кубов.
"Это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года. И я просил бы сегодня коллег подробно доложить, как развивается ситуация", — сказал президент.
Помимо курса на краткосрочные обязательства, в числе неблагоприятных факторов, которые спровоцировали нестабильность, Путин указал быстрое посткризисное развитие экономики, разогревшее спрос на энергию, а также холодную зиму, что во многих европейских государствах повлекло снижение запасов в хранилищах.
В заключение он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для европейских и азиатских потребителей.
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