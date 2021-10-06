https://ria.ru/20211006/gaz-1753337398.html

Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021

Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе растеряла рост, обвалившись на 600 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:05

2021-10-06T15:05

2021-10-06T15:05

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена на газ в Европе растеряла рост, обвалившись на 600 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги резким взлетом и четырежды обновляли рекорд, подскочив в результате до 1937 долларов. Затем последовал столь же резкий откат.Так, к 14:29 мск стоимость газа опустилась до 1499 долларов, а еще через шесть минут — до 1325 долларов за тысячу кубов. Снижение к расчетной цене предыдущего дня составило 4,7 процента.В последние недели европейский газовый рынок серьезно лихорадит — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211006/gazprom-1753325248.html

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа