https://ria.ru/20211006/gaz-1753337398.html
Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021
Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе растеряла рост, обвалившись на 600 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:05
2021-10-06T15:05
2021-10-06T15:05
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена на газ в Европе растеряла рост, обвалившись на 600 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги резким взлетом и четырежды обновляли рекорд, подскочив в результате до 1937 долларов. Затем последовал столь же резкий откат.Так, к 14:29 мск стоимость газа опустилась до 1499 долларов, а еще через шесть минут — до 1325 долларов за тысячу кубов. Снижение к расчетной цене предыдущего дня составило 4,7 процента.В последние недели европейский газовый рынок серьезно лихорадит — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211006/gazprom-1753325248.html
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экономика, природный газ, европа
Цена на газ в Европе упала до 1325 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе обвалилась на 600 долларов, до 1325 за тысячу кубов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Цена на газ в Европе
растеряла рост, обвалившись на 600 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги резким взлетом и четырежды обновляли рекорд, подскочив в результате до 1937 долларов. Затем последовал столь же резкий откат.
Так, к 14:29 мск стоимость газа опустилась до 1499 долларов, а еще через шесть минут — до 1325 долларов за тысячу кубов. Снижение к расчетной цене предыдущего дня составило 4,7 процента.
В последние недели европейский газовый рынок серьезно лихорадит — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.
Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.