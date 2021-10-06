https://ria.ru/20211006/gaz-1753337300.html

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 06.10.2021

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:54

2021-10-06T14:54

2021-10-06T15:50

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азия

европа

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россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753328837.html

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Путин: "Россия всегда являлась надежным поставщиком газа своим потребителям" Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-10-06T14:54 true PT0M17S

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в мире, азия, европа, владимир путин, россия