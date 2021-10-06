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Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 06.10.2021
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:54
2021-10-06T15:50
в мире
азия
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.
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60
Путин: "Россия всегда являлась надежным поставщиком газа своим потребителям"
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.
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в мире, азия, европа, владимир путин, россия
14:54 06.10.2021 (обновлено: 15:50 06.10.2021)
 
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.
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