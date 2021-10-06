https://ria.ru/20211006/gaz-1753337300.html
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 06.10.2021
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:54
2021-10-06T14:54
2021-10-06T15:50
в мире
азия
европа
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753351695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93b5107a361ee54f864e8221be71e845.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть", - сказал он на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753328837.html
азия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753351695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dac1a7b90f0976f03dcbaeb7f80c44b8.jpg
Путин: "Россия всегда являлась надежным поставщиком газа своим потребителям"
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-10-06T14:54
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азия, европа, владимир путин, россия
14:54 06.10.2021 (обновлено: 15:50 06.10.2021)
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии