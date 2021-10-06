https://ria.ru/20211006/gaz-1753328837.html

Еврокомиссия ответила на вопрос об ответственности России за цены на газ

Еврокомиссия ответила на вопрос об ответственности России за цены на газ - РИА Новости, 06.10.2021

Еврокомиссия ответила на вопрос об ответственности России за цены на газ

ЕС не ищет виновных в газовом кризисе, надо выправить ситуацию и найти правильные решения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:15

2021-10-06T14:15

2021-10-06T14:15

экономика

природный газ

европа

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. ЕС не ищет виновных в газовом кризисе, надо выправить ситуацию и найти правильные решения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, отвечая на вопрос журналистов об ответственности России за рост газовых цен.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html

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экономика, природный газ, европа, евросоюз, еврокомиссия