Еврокомиссия ответила на вопрос об ответственности России за цены на газ
В Еврокомиссии не стали искать виновных в газовом кризисе в Европе
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. ЕС не ищет виновных в газовом кризисе, надо выправить ситуацию и найти правильные решения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, отвечая на вопрос журналистов об ответственности России за рост газовых цен.
"Мы не ищем виновных, мы считаем важным сконцентрироваться на выправлении ситуации для европейцев и поиске правильных решений", - сказала она.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала 1900 долларов. По мнению экспертов, рост цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Между тем, экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа.
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце сентября заявлял, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям. Российская компания, по его словам, выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами, в том числе по дополнительным заявкам, и готова рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.