https://ria.ru/20211006/gaz-1753318015.html
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши - РИА Новости, 06.10.2021
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:07
2021-10-06T13:07
2021-10-06T13:11
экономика
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который проходит в Словении."Мы это обсуждаем", - добавил он.По словам Моравецкого, "Польша находится в таком положении, что наши оптовые цены одни из самых низких в Европе, но проблема всей Европы - также и проблема Польши"."Мы вскоре будем это обсуждать. Цены на энергию отражаются на росте инфляции, что меня беспокоит", - заключил Моравецкий.По данным ICE Futures, цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, рост ко вторнику составляет уже 37%.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html
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экономика, польша, евросоюз, матеуш моравецкий
13:07 06.10.2021 (обновлено: 13:11 06.10.2021)
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа