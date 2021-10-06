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Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши - РИА Новости, 06.10.2021
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:07
2021-10-06T13:11
экономика
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который проходит в Словении."Мы это обсуждаем", - добавил он.По словам Моравецкого, "Польша находится в таком положении, что наши оптовые цены одни из самых низких в Европе, но проблема всей Европы - также и проблема Польши"."Мы вскоре будем это обсуждать. Цены на энергию отражаются на росте инфляции, что меня беспокоит", - заключил Моравецкий.По данным ICE Futures, цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, рост ко вторнику составляет уже 37%.
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экономика, польша, евросоюз, матеуш моравецкий
13:07 06.10.2021 (обновлено: 13:11 06.10.2021)
 
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который проходит в Словении.
"Общие закупки газа всегда хороши, в том смысле, что если несколько крупных игроков, то есть 20 с лишним в случае Европы, объединили свои силы, то цена на спотовых рынках могла бы быть ниже", - сказал Моравецкий.
"Мы это обсуждаем", - добавил он.
По словам Моравецкого, "Польша находится в таком положении, что наши оптовые цены одни из самых низких в Европе, но проблема всей Европы - также и проблема Польши".
"Мы вскоре будем это обсуждать. Цены на энергию отражаются на росте инфляции, что меня беспокоит", - заключил Моравецкий.
По данным ICE Futures, цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, рост ко вторнику составляет уже 37%.
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ЭкономикаПольшаЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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