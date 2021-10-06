https://ria.ru/20211006/gaz-1753318015.html

Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши

Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши - РИА Новости, 06.10.2021

Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши

Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:07

2021-10-06T13:07

2021-10-06T13:11

экономика

польша

евросоюз

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы, который проходит в Словении."Мы это обсуждаем", - добавил он.По словам Моравецкого, "Польша находится в таком положении, что наши оптовые цены одни из самых низких в Европе, но проблема всей Европы - также и проблема Польши"."Мы вскоре будем это обсуждать. Цены на энергию отражаются на росте инфляции, что меня беспокоит", - заключил Моравецкий.По данным ICE Futures, цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, рост ко вторнику составляет уже 37%.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html

польша

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экономика, польша, евросоюз, матеуш моравецкий