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В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке
В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке - РИА Новости, 06.10.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке
Никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может, Москва выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства по поставкам,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:38
2021-10-06T13:10
экономика
дмитрий песков
россия
европа
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может, Москва выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства по поставкам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - добавил он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены достигли очередного рекордного значения - 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда потом они несколько скорректировались и по состоянию на 12.52 мск составляли 1691 доллар, что все еще на 21,5% выше уровня расчетной цены вторника.
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экономика, дмитрий песков, россия, европа
12:38 06.10.2021 (обновлено: 13:10 06.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке

Песков: никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может, Москва выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства по поставкам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое и самое главное - мы не просто считаем, мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связан рост цен на газ в Европе и насколько в этом есть доля действий России и ее партнеров.
"Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - добавил он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены достигли очередного рекордного значения - 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда потом они несколько скорректировались и по состоянию на 12.52 мск составляли 1691 доллар, что все еще на 21,5% выше уровня расчетной цены вторника.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияЕвропа
 
 
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