https://ria.ru/20211006/gaz-1753312164.html

В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке

В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке - РИА Новости, 06.10.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию на европейском газовом рынке

Никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может, Москва выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства по поставкам,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:38

2021-10-06T13:10

экономика

дмитрий песков

россия

европа

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Никакой роли России в скачке цен на газ в Европе нет и быть не может, Москва выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства по поставкам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - добавил он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены достигли очередного рекордного значения - 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда потом они несколько скорректировались и по состоянию на 12.52 мск составляли 1691 доллар, что все еще на 21,5% выше уровня расчетной цены вторника.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html

россия

европа

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экономика, дмитрий песков, россия, европа