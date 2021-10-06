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Цена на газ в Европе упала более чем на 200 долларов за десять минут
Цена на газ в Европе упала более чем на 200 долларов за десять минут - РИА Новости, 06.10.2021
Цена на газ в Европе упала более чем на 200 долларов за десять минут
Фьючерсные цены на газ в Европе в среду в моменте достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров, однако затем резко... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:09
2021-10-06T12:09
2021-10-06T17:51
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фьючерсные цены на газ в Европе в среду в моменте достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров, однако затем резко опустились до 1679 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду впервые в истории превысила 1900 долларов за тысячу кубометров и достигла 1937 долларов. Однако спустя пару мгновений резко откатилась до 1679 долларов.На 11:41 мск стоимость составляет 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника.
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экономика, природный газ, европа
12:09 06.10.2021 (обновлено: 17:51 06.10.2021)
Цена на газ в Европе упала более чем на 200 долларов за десять минут
Цены на газ в Европе обвалились более чем на 200 долларов за десять минут