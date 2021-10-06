https://ria.ru/20211006/gaz-1753301696.html

Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021

Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:48

2021-10-06T11:48

2021-10-06T12:03

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 1937 долларов. Это уже четвертый рекорд с начала торгов — на открытии стоимость газа поднялась до 1596,8 доллара, несколько минут спустя достигла 1607,2 доллара, а к 11:16 добралась до отметки в 1712,4 доллара.Однако исторический показатель продержался только пару минут, после чего обрушился до 1679 долларов. На 11:41 мск газ торгуется на уровне 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211006/nerazberikha-1753271145.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753290992.html

европа

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экономика, природный газ, европа