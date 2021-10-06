https://ria.ru/20211006/gaz-1753301696.html
Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021
Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:48
2021-10-06T11:48
2021-10-06T12:03
экономика
природный газ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 1937 долларов. Это уже четвертый рекорд с начала торгов — на открытии стоимость газа поднялась до 1596,8 доллара, несколько минут спустя достигла 1607,2 доллара, а к 11:16 добралась до отметки в 1712,4 доллара.Однако исторический показатель продержался только пару минут, после чего обрушился до 1679 долларов. На 11:41 мск газ торгуется на уровне 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211006/nerazberikha-1753271145.html
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экономика, природный газ, европа
11:48 06.10.2021 (обновлено: 12:03 06.10.2021)
Цена на газ в Европе перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе снова побила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Цена фьючерсов на газ в Европе
в четвертый раз за день обновила максимум, подскочив выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 1937 долларов. Это уже четвертый рекорд с начала торгов — на открытии стоимость газа поднялась до 1596,8 доллара, несколько минут спустя достигла 1607,2 доллара, а к 11:16 добралась до отметки в 1712,4 доллара.
Однако исторический показатель продержался только пару минут, после чего обрушился до 1679 долларов. На 11:41 мск газ торгуется на уровне 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.
Эксперты связывают это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.