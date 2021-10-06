https://ria.ru/20211006/gaz-1753294675.html
Премьер Венгрии назвал причину роста цен на газ
Премьер Венгрии назвал причину роста цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021
Премьер Венгрии назвал причину роста цен на газ
Причиной роста цен на газ в ЕС стала ошибка Еврокомиссии, нужно менять некоторые правила, заявил перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:06
2021-10-06T11:06
2021-10-06T11:13
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виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Причиной роста цен на газ в ЕС стала ошибка Еврокомиссии, нужно менять некоторые правила, заявил перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают", - сказал он, не уточнив, о какой именно ошибке идет речь.Орбан пояснил, что Венгрию проблема газовых цен не затронула, но страна противостоит другим вызовам, в частности, связанным с "зеленым" пактом Евросоюза."Для Венгрии проблема заключается в новых правилах, связанных с "зеленым пактом" ЕС, налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей. Это неприемлемо",- отметил венгерский премьер.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753273614.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, словения, евросоюз
11:06 06.10.2021 (обновлено: 11:13 06.10.2021)
Премьер Венгрии назвал причину роста цен на газ
Премьер Венгрии Орбан назвал ошибку Еврокомиссии причиной роста цен на газ