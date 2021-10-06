https://ria.ru/20211006/gaz-1753293872.html
В Британии вынесли вердикт умственным способностям главы "Нафтогаза"
Глава "Нафтогаза" разозлил британцев призывом к санкциям против России - РИА Новости, 06.10.2021
В Британии вынесли вердикт умственным способностям главы "Нафтогаза"
Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали предложение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, как остановить рост цен на энергоресурсы. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:00
2021-10-06T11:00
2021-10-06T16:05
в мире
украина
сша
великобритания
джо байден
виктория нуланд
газпром
нафтогаз украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали предложение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, как остановить рост цен на энергоресурсы.По его мнению, если западные страны введут санкции против "Северного потока — 2", то "Газпром" будет вынужден поставлять больше топлива через Украину. Однако он считает такой шаг маловероятным, поэтому в качестве второго варианта предложил британским компаниям, например Shell, закупать больше газа у России на границе с Украиной, а затем поставлять его на европейский рынок.Большинство пользователей жестко отреагировали на призыв Витренко, назвав его заявление "ритуальным обрядом", который не имеет смысла."Шаман танцует, чтобы вызвать дождь", — считает один из комментаторов."Америка не собираться ничего предпринимать. Россия не такая слабая, как другие страны, которым пытаются угрожать США", — поддержал его Brexit Revolutionary.Некоторые читатели не смогли удержаться от шуток в сторону американского лидера Джо Байдена."Байден ничего не сделает, у него слабоумие", — пишет Forenest.Один из комментаторов заключил, что Россия имеет право делать со своим газом все, что ей "заблагорассудится", тогда как Украина только умоляет защитить ее от фиктивной агрессии.Цены на газ в Европе уже несколько недель почти ежедневно обновляют рекорды. Так, с 515 долларов за тысячу кубов в августе, фьючерсы в октябре уже поднялись до 1,6 тысячи долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-10-06T11:00
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в мире, украина, сша, великобритания, джо байден, виктория нуланд, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2
11:00 06.10.2021 (обновлено: 16:05 06.10.2021)
Глава "Нафтогаза" разозлил британцев призывом к санкциям против России
Читатели Daily Express призвали Украину не ждать помощи Байдена в ситуации с газом
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
раскритиковали предложение главы "Нафтогаза
" Юрия Витренко
, как остановить рост цен на энергоресурсы.
По его мнению, если западные страны введут санкции против "Северного потока — 2", то "Газпром" будет вынужден поставлять больше топлива через Украину
. Однако он считает такой шаг маловероятным, поэтому в качестве второго варианта предложил британским компаниям, например Shell
, закупать больше газа у России на границе с Украиной, а затем поставлять его на европейский рынок.
Большинство пользователей жестко отреагировали на призыв Витренко, назвав его заявление "ритуальным обрядом", который не имеет смысла.
"Шаман танцует, чтобы вызвать дождь", — считает один из комментаторов.
"Витренко идиот! Он по-прежнему верит в обещания США времен Евромайдана и не понимает, что печенье Нуланд было отравлено: съешьте его и превратитесь в обанкротившуюся буферную зону между Россией и Западом", — отметил Linguist, добавив, что Вашингтон уже не поможет Киеву.
"Америка не собираться ничего предпринимать. Россия не такая слабая, как другие страны, которым пытаются угрожать США", — поддержал его Brexit Revolutionary.
Некоторые читатели не смогли удержаться от шуток в сторону американского лидера Джо Байдена.
"Мне очень жаль, сэр (обращение к Витренко. — Прим. ред.), но требовать чего-либо от Байдена — смешно. Он даже не может надеть обувь на правильную ногу", — иронизирует Huntington-Smythe.
"Байден ничего не сделает, у него слабоумие", — пишет Forenest.
Один из комментаторов заключил, что Россия имеет право делать со своим газом все, что ей "заблагорассудится", тогда как Украина только умоляет защитить ее от фиктивной агрессии.
Цены на газ в Европе уже несколько недель почти ежедневно обновляют рекорды. Так, с 515 долларов за тысячу кубов в августе, фьючерсы в октябре уже поднялись до 1,6 тысячи долларов.