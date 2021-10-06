https://ria.ru/20211006/gaz-1753293872.html

В Британии вынесли вердикт умственным способностям главы "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" разозлил британцев призывом к санкциям против России - РИА Новости, 06.10.2021

В Британии вынесли вердикт умственным способностям главы "Нафтогаза"

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали предложение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, как остановить рост цен на энергоресурсы. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:00

2021-10-06T11:00

2021-10-06T16:05

в мире

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газпром

нафтогаз украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали предложение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, как остановить рост цен на энергоресурсы.По его мнению, если западные страны введут санкции против "Северного потока — 2", то "Газпром" будет вынужден поставлять больше топлива через Украину. Однако он считает такой шаг маловероятным, поэтому в качестве второго варианта предложил британским компаниям, например Shell, закупать больше газа у России на границе с Украиной, а затем поставлять его на европейский рынок.Большинство пользователей жестко отреагировали на призыв Витренко, назвав его заявление "ритуальным обрядом", который не имеет смысла."Шаман танцует, чтобы вызвать дождь", — считает один из комментаторов."Америка не собираться ничего предпринимать. Россия не такая слабая, как другие страны, которым пытаются угрожать США", — поддержал его Brexit Revolutionary.Некоторые читатели не смогли удержаться от шуток в сторону американского лидера Джо Байдена."Байден ничего не сделает, у него слабоумие", — пишет Forenest.Один из комментаторов заключил, что Россия имеет право делать со своим газом все, что ей "заблагорассудится", тогда как Украина только умоляет защитить ее от фиктивной агрессии.Цены на газ в Европе уже несколько недель почти ежедневно обновляют рекорды. Так, с 515 долларов за тысячу кубов в августе, фьючерсы в октябре уже поднялись до 1,6 тысячи долларов.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753286401.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753207767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-06T11:00 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, великобритания, джо байден, виктория нуланд, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2