https://ria.ru/20211006/gaz-1753293244.html
На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год
На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год - РИА Новости, 06.10.2021
На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год
Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода "Северный поток 2", РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:55
2021-10-06T10:55
2021-10-06T10:55
экономика
европа
москва
газпром
северный поток — 2
оператор гтс украины
сергей макогон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода "Северный поток 2", заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.Он сообщил, что принял участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, на котором заявил, что энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона."Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Для этого необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока 2"…; гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год; соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием", - написал Макогон в Facebook в среду.Он отметил, что эти шаги должны быть поддержаны всеми партнерами Украины в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа.Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска газопровода "Северный поток 2"."Газпром" в сентябре объявил о полном завершении строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия (до конца 2024 года), и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html
европа
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_631:0:4415:2838_1920x0_80_0_0_73aab0e38e013679747e027c7f0679bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, москва, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия, денис шмыгаль
На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год
"Оператор ГТС Украины" настаивает на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год