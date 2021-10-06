https://ria.ru/20211006/gaz-1753293244.html

На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год

На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год - РИА Новости, 06.10.2021

На Украине настаивают на транзите минимум 45 миллиардов кубов газа в год

Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода "Северный поток 2", РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:55

2021-10-06T10:55

2021-10-06T10:55

экономика

европа

москва

газпром

северный поток — 2

оператор гтс украины

сергей макогон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg

КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода "Северный поток 2", заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.Он сообщил, что принял участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, на котором заявил, что энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона."Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Для этого необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока 2"…; гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год; соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием", - написал Макогон в Facebook в среду.Он отметил, что эти шаги должны быть поддержаны всеми партнерами Украины в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа.Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска газопровода "Северный поток 2"."Газпром" в сентябре объявил о полном завершении строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия (до конца 2024 года), и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, москва, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия, денис шмыгаль