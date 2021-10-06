https://ria.ru/20211006/gaz-1753286401.html
Еврокомиссар рассказала, когда начнут снижаться цены на газ
Еврокомиссар рассказала, когда начнут снижаться цены на газ - РИА Новости, 06.10.2021
Еврокомиссар рассказала, когда начнут снижаться цены на газ
Цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:19
2021-10-06T10:19
2021-10-06T12:02
экономика
европа
россия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_541b740f9907f0c729505e99b8aef27e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Мария Князева. Цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергию.Еврокомиссар уточнила, что долгосрочные газовые контракты из России выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены."Этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он бьет по нашим жителям, особенно по уязвимым семьям, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления. Если его оставить без ответа, он рискует поставить под угрозу восстановление (экономики - ред.) Европы", - заявила Симсон.Еврокомиссар добавила также, что подземные газовые хранилища в Европе заполнены примерно на 75%, этот уровень ниже среднего показателя за последние десять лет, однако этого достаточно, чтобы покрыть нужды зимнего сезона."Что может быть сделано сейчас? По мнению Еврокомиссии, Европа должна ответить так: представить оперативные и скоординированные действия на уровне стран ЕС, укрепить устойчивость единого рынка и повысить готовность к будущим кризисам... Незамедлительным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых семей, предотвращение роста энергетической бедности... И последнее: обязательно нужно повысить готовность и устойчивость к скачкам цен", - сказала еврокомиссар.Симсон напомнила о необходимости помнить о важности "геополитики энергетики" и призвала разработать более стратегический подход к внешней энергетической политике."Нынешний скачок цен мало связан с нашей климатической политикой, но весьма связан с нашей зависимостью от импорта ископаемого топлива и его волатильной ценой. "Зелёная сделка" (программа Еврокомиссии по ослаблению влияния экономики ЕС на окружающую среду - ред.) даёт единственное длительное решение европейским проблемам в области энергетики. Больше возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности", - заявила она.
https://ria.ru/20211006/nerazberikha-1753271145.html
https://ria.ru/20211006/gaz-1753273614.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_3387b0433caf3a756dfe1046fc9a98f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, еврокомиссия
10:19 06.10.2021 (обновлено: 12:02 06.10.2021)
Еврокомиссар рассказала, когда начнут снижаться цены на газ
Еврокомиссар Симсон: цены на газ в Европе будут высокими зимой и начнут снижаться весной
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Мария Князева.
Цены на газ в Европе
останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной следующего года, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента
, посвящённой росту цен на энергию.
"Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса", - сказала она.
Еврокомиссар уточнила, что долгосрочные газовые контракты из России выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.
"Этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он бьет по нашим жителям, особенно по уязвимым семьям, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления. Если его оставить без ответа, он рискует поставить под угрозу восстановление (экономики - ред.) Европы", - заявила Симсон.
"Крайне важно повысить готовность и устойчивость Европы к скачкам цен. Нам нужно инвестировать в хранилища, чтобы интегрировать больше возобновляемой энергии на рынке электроэнергетики. Нам нужны ликвидные рынки газа, готовые интегрировать растущую долю возобновляемых газов. До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения", - сообщила Симсон.
Еврокомиссар добавила также, что подземные газовые хранилища в Европе заполнены примерно на 75%, этот уровень ниже среднего показателя за последние десять лет, однако этого достаточно, чтобы покрыть нужды зимнего сезона.
"Что может быть сделано сейчас? По мнению Еврокомиссии, Европа должна ответить так: представить оперативные и скоординированные действия на уровне стран ЕС, укрепить устойчивость единого рынка и повысить готовность к будущим кризисам... Незамедлительным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых семей, предотвращение роста энергетической бедности... И последнее: обязательно нужно повысить готовность и устойчивость к скачкам цен", - сказала еврокомиссар.
Симсон напомнила о необходимости помнить о важности "геополитики энергетики" и призвала разработать более стратегический подход к внешней энергетической политике.
"Нынешний скачок цен мало связан с нашей климатической политикой, но весьма связан с нашей зависимостью от импорта ископаемого топлива и его волатильной ценой. "Зелёная сделка" (программа Еврокомиссии по ослаблению влияния экономики ЕС на окружающую среду - ред.) даёт единственное длительное решение европейским проблемам в области энергетики. Больше возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности", - заявила она.