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Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021
Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:36
2021-10-06T12:32
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Уже через несколько минут после открытия торгов ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 доллара, а затем преодолели очередную психологическую отметку, достигнув 1607,2 доллара. Это на 15,5 процента выше расчетной цены вторника (чуть более 1390 долларов).Предыдущий рекорд на торгах зафиксировали накануне — цены росла до 1456,8 доллара, но на закрытии несколько снизились — до 1417,7 доллара. Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне акции "Газпрома" также обновили исторический максимум — 386,5 рубля.
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экономика, природный газ, европа
09:36 06.10.2021 (обновлено: 12:32 06.10.2021)
 
Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе побила рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров

© AFP 2021 / Attila KisbenedekРабочий на газокомпрессорной станции в Венгрии
Рабочий на газокомпрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Уже через несколько минут после открытия торгов ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 доллара, а затем преодолели очередную психологическую отметку, достигнув 1607,2 доллара. Это на 15,5 процента выше расчетной цены вторника (чуть более 1390 долларов).
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Предыдущий рекорд на торгах зафиксировали накануне — цены росла до 1456,8 доллара, но на закрытии несколько снизились — до 1417,7 доллара.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.
По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
На этом фоне акции "Газпрома" также обновили исторический максимум — 386,5 рубля.
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ЭкономикаПриродный газЕвропа
 
 
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