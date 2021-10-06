https://ria.ru/20211006/gaz-1753279720.html

Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 06.10.2021

Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:36

2021-10-06T09:36

2021-10-06T12:32

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Уже через несколько минут после открытия торгов ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 доллара, а затем преодолели очередную психологическую отметку, достигнув 1607,2 доллара. Это на 15,5 процента выше расчетной цены вторника (чуть более 1390 долларов).Предыдущий рекорд на торгах зафиксировали накануне — цены росла до 1456,8 доллара, но на закрытии несколько снизились — до 1417,7 доллара. Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне акции "Газпрома" также обновили исторический максимум — 386,5 рубля.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753273614.html

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экономика, природный газ, европа