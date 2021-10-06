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https://ria.ru/20211006/gaz-1753273614.html
Аналитики допустили, что цена на газ в Европе достигнет двух тысяч долларов
Аналитики допустили, что цена на газ в Европе достигнет двух тысяч долларов - РИА Новости, 06.10.2021
Аналитики допустили, что цена на газ в Европе достигнет двух тысяч долларов
Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:08
2021-10-06T07:14
экономика
газпром экспорт
европа
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа - более чем вдвое. Пятого октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.В "Газпром экспорте" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Почти весь свободный СПГ в мире ушел в этот регион, из-за чего к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров, необходимый для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ), из которых в отопительный сезон отбирается газ."Мы не исключаем цену и 2000 долларов, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, и тут все будет решать цена", - считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. По его словам, стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее, чем среднеисторические значения.В свою очередь аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Кишмария считает, что спрогнозировать ситуацию на спотовом рынке газа на данный момент крайне сложно. "При этом текущее положение дел скорее временное и в зависимости от суровости зимы может исчисляться месяцами отопительного сезона", - отметила она.По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ситуация на газовом рынке сложилась экстраординарная, а отопительный сезон еще только-только начинается."Газ уже вдвое дороже нефти и раза в четыре дороже угля, который тоже побил исторический максимум. И, видимо, это не предел, так как в сезон оперативно и эффективно заместить газ довольно сложно, а по идеологическим причинам и вовсе невозможно. Нарастить предложение газа тоже нелегко. Это говорит, что худшее (для потребителей в первую очередь), вероятно, еще впереди", - отметил Гривач.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753268120.html
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экономика, газпром экспорт, европа, фонд национальной энергетической безопасности
07:08 06.10.2021 (обновлено: 07:14 06.10.2021)
 
Аналитики допустили, что цена на газ в Европе достигнет двух тысяч долларов

Эксперты допустили скачок цен на газ в Европе до двух тысяч долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе во многом будут зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона, при этом потенциально они могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа - более чем вдвое. Пятого октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.
В "Газпром экспорте" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Почти весь свободный СПГ в мире ушел в этот регион, из-за чего к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров, необходимый для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ), из которых в отопительный сезон отбирается газ.
"Мы не исключаем цену и 2000 долларов, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, и тут все будет решать цена", - считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. По его словам, стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее, чем среднеисторические значения.
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В свою очередь аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Кишмария считает, что спрогнозировать ситуацию на спотовом рынке газа на данный момент крайне сложно. "При этом текущее положение дел скорее временное и в зависимости от суровости зимы может исчисляться месяцами отопительного сезона", - отметила она.
По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ситуация на газовом рынке сложилась экстраординарная, а отопительный сезон еще только-только начинается.
"Газ уже вдвое дороже нефти и раза в четыре дороже угля, который тоже побил исторический максимум. И, видимо, это не предел, так как в сезон оперативно и эффективно заместить газ довольно сложно, а по идеологическим причинам и вовсе невозможно. Нарастить предложение газа тоже нелегко. Это говорит, что худшее (для потребителей в первую очередь), вероятно, еще впереди", - отметил Гривач.
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