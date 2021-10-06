https://ria.ru/20211006/gaz-1753268120.html

В Европе захотели наказать виновных в астрономических ценах на газ

В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021

В Европе захотели наказать виновных в астрономических ценах на газ

Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:40

2021-10-06T02:40

2021-10-06T03:52

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление министров экономики и финансов опубликовано на сайте министерства экономики Франции.Как говорится в документе, "функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны".Помимо этого, авторы инициативы призвали установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.По мнению подписантов документа, необходимо провести реформу европейского рынка электроэнергии для улучшения взаимосвязи между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.Кроме того, авторы документа отметили необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в сообществе.Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

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в мире, испания, азия, греция, чехия, румыния, франция, евросоюз, газпром