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В Европе захотели наказать виновных в астрономических ценах на газ
В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021
В Европе захотели наказать виновных в астрономических ценах на газ
Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:40
2021-10-06T03:52
в мире
испания
азия
греция
чехия
румыния
франция
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление министров экономики и финансов опубликовано на сайте министерства экономики Франции.Как говорится в документе, "функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны".Помимо этого, авторы инициативы призвали установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.По мнению подписантов документа, необходимо провести реформу европейского рынка электроэнергии для улучшения взаимосвязи между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.Кроме того, авторы документа отметили необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в сообществе.Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html
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в мире, испания, азия, греция, чехия, румыния, франция, евросоюз, газпром
02:40 06.10.2021 (обновлено: 03:52 06.10.2021)
 
В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пять стран ЕвросоюзаФранция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление министров экономики и финансов опубликовано на сайте министерства экономики Франции.
Как говорится в документе, "функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны".
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 21:31
В Евросоюзе рассказали о возможных мерах на фоне скачка цен на газ
Помимо этого, авторы инициативы призвали установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.
По мнению подписантов документа, необходимо провести реформу европейского рынка электроэнергии для улучшения взаимосвязи между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.
Кроме того, авторы документа отметили необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в сообществе.
Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.
По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 08:56
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В миреИспанияАзияГрецияЧехияРумынияФранцияЕвросоюзГазпром
 
 
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