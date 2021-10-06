https://ria.ru/20211006/frantsisk-1753324817.html

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона - РИА Новости, 06.10.2021

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона

Папа Римский Франциск принял в среду в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:48

2021-10-06T13:48

2021-10-06T13:48

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

религия

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ВАТИКАН, 6 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в среду в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), сообщила служба печати Святого престола.Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.Накануне встречи митрополит Иларион, находящийся в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".В понедельник митрополит Иларион встретился в Риме с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. В ходе этой встречи, которая прошла в сердечной атмосфере, были обсуждены совместные проекты, а также некоторые инициативы, предлагаемые к реализации в ближайшее время. Особое внимание стороны уделили вызовам, с которыми христианские конфессии сталкиваются в условиях пандемии COVID-19.В ходе своего нынешнего визита в Рим глава ОВЦС также принял участие в ряде мероприятий, организованных Святым престолом.В понедельник он стал одним из религиозных лидеров, которые в рамках собрания "Вера и наука: навстречу COP26" подписали Совместное обращение к участникам 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября в шотландском Глазго. Подписи под этим документом поставили папа Римский Франциск, патриарх Константинопольский Варфоломей, архиепископом Кентерберийский Джастин Уэлби, видные ученые и эксперты по проблеме климатический изменений.В ходе этой встречи митрополит Иларион впервые после разрыва евхаристического общения между Москвой и Фанаром увиделся с патриархом Варфоломеем. Однако, по словам главы ОВЦС, никаких переговоров с предстоятелем Константинопольской церкви он не вел и вести не собирался. "Трудно ожидать каких-то изменений после того, что они натворили", - заметил в этой связи он.Во вторник глава ОВЦС принял участие в межрелигиозной встрече на тему "Религия и образование". В своем выступлении он подчеркнул, что полноценный образовательный процесс невозможен без опоры на религиозные ценности. Вечером того же дня митрополит Иларион выступил на презентации в Ватикане итальянского издания "Трех речей в память Достоевского" выдающегося русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева. Он написал предисловие к этой книге.

https://ria.ru/20211005/mitropolit-1753261040.html

https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, религия