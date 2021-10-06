https://ria.ru/20211006/feysbuk-1753429869.html

Facebook приостанавливает внедрение новых продуктов, сообщили СМИ

Facebook приостанавливает внедрение новых продуктов, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.10.2021

Facebook приостанавливает внедрение новых продуктов, сообщили СМИ

Соцсеть Facebook откладывает внедрение новых функций на своей платформе для детальной оценки потенциальных репутационных рисков, сообщает издание Wall Street... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:13

2021-10-06T22:13

2021-10-06T22:13

в мире

марк цукерберг

facebook

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Соцсеть Facebook откладывает внедрение новых функций на своей платформе для детальной оценки потенциальных репутационных рисков, сообщает издание Wall Street Journal в среду.По данным источников издания, компания "на фоне публикаций СМИ и прошедших в конгрессе слушаний по поводу большого объема внутренних документов, свидетельствующих о вреде, который приносят ее платформы, замедлила в последние дни процесс введения новых продуктов". Источники сообщают, что также на паузу поставлена некоторая работа в отношении уже существующих продуктов, а группе сотрудников поставлена задача "оценки репутации" с тем, чтобы Facebook не подвергся новой критике и обеспечению того, чтобы новые продукты не несли опасность детям.По данным издания, соцсеть также усилила контроль над внутренним потоком информации в частности в отношении исследований, которые потенциально могут нести репутационный вред в случае их обнародования, пишет газета.Соцсеть подвергается серьезной критике за негативное влияние на психологическое состояние своих малолетних пользователей. Новая волна нападок в адрес компании пошла после того, как бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген сначала через серию анонимных публикаций и исков, а затем публично обвинила соцсеть в том, что та ставит прибыль важнее защиты безопасности своих пользователей. По итогам выступления Хауген в сенате глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что ее выводы неправда и сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.На прошлой неделе Facebook заявил, что на фоне опасений о негативном влиянии платформы на психологическое состояние подростков, приостанавливает планы по внедрению платформы Instagram Kids.Ранее на основании документов, предоставленных Хауген, газета Wall Street Journal опубликовала серию материалов о том, что компания на основании собственных исследований достоверно знала об опасности пользования Instagram и Facebook для подростков, росте угрозы самоубийств и психических расстройств среди них, но не предпринимала каких-либо действий. Цукерберг, комментируя публикации заявил, что исследования были изъяты из контекста и представляют "искаженную картину" приоритетов компании.

https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html

https://ria.ru/20211006/pribyl-1753269854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, марк цукерберг, facebook