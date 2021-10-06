https://ria.ru/20211006/fastfud-1753330312.html

Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России

Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России

Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:24

2021-10-06T14:24

2021-10-06T14:24

экономика

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.Ранее в своем исследовании аналитики привели данные о подорожании стоимости фастфуда. По данным компании, цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.Увеличение среднего чека на бургеры, картошку фри и фастфуд в целом продиктовано несколькими основными факторами, считают аналитики."Первый, с прошлого года, начала пандемии значительно выросла стоимость логистики, стоимость бензина также росла. Во-вторых, стоимость ингредиентов также растёт. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15-20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", — прокомментировали они.

https://ria.ru/20211006/tseny-1753326790.html

россия

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2021

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экономика, россия