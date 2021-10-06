Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/fastfud-1753330312.html
Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России
Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России
Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:24
2021-10-06T14:24
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_0:343:6582:4045_1920x0_80_0_0_d67b08e4d65b5e4bcb6fcbe817d64952.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.Ранее в своем исследовании аналитики привели данные о подорожании стоимости фастфуда. По данным компании, цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.Увеличение среднего чека на бургеры, картошку фри и фастфуд в целом продиктовано несколькими основными факторами, считают аналитики."Первый, с прошлого года, начала пандемии значительно выросла стоимость логистики, стоимость бензина также росла. Во-вторых, стоимость ингредиентов также растёт. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15-20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", — прокомментировали они.
https://ria.ru/20211006/tseny-1753326790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_366:0:6217:4388_1920x0_80_0_0_f2f3b443c7c4e9fd420b67233530604c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, россия
14:24 06.10.2021
 
Эксперты объяснили рост стоимости фастфуда в России

Эксперты ОFD.ru: рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики

Картофель фри
Картофель фри
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.
Ранее в своем исследовании аналитики привели данные о подорожании стоимости фастфуда. По данным компании, цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.
Продажа картофеля - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 14:02
Депутат предрек мировой кризис из-за роста цен
Увеличение среднего чека на бургеры, картошку фри и фастфуд в целом продиктовано несколькими основными факторами, считают аналитики.
"Первый, с прошлого года, начала пандемии значительно выросла стоимость логистики, стоимость бензина также росла. Во-вторых, стоимость ингредиентов также растёт. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15-20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", — прокомментировали они.
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния