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Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:10
2021-10-06T05:10
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России в период с 1 января по 30 сентября 2021 года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля - годом ранее средний чек составлял 314 рублей.Согласно данным аналитиков, в общей структуре онлайн-продаж фастфуда бургеры и гамбургеры с января по сентябрь 2020 года занимали 74,1%, газированные напитки — 6,5%, картошка фри — 18,96%, но в период с января по сентябрь 2021 года доля продаж бургеров снизилась до 61,1%, картошки фри выросла до 24,2% (при этом, начиная с мая наблюдается ежемесячное падение продаж по продукту), доля газированных напитков также увеличилась в 2,5 раза, до 14,7%.
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экономика, россия
Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
Исследование OFD.ru: средняя цена бургера в России выросла до 311 рублей
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России
в период с 1 января по 30 сентября 2021 года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Средняя цена бургера за девять месяцев 2021 года выросла на 10,4% — до 311 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (281,6 рублей). Средняя стоимость картошки фри выросла на 18% — до 111 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (94,1 рубля). Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% — до 72,3 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (68,9 рубля)", - привели данные авторы исследования.
При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля - годом ранее средний чек составлял 314 рублей.
Согласно данным аналитиков, в общей структуре онлайн-продаж фастфуда бургеры и гамбургеры с января по сентябрь 2020 года занимали 74,1%, газированные напитки — 6,5%, картошка фри — 18,96%, но в период с января по сентябрь 2021 года доля продаж бургеров снизилась до 61,1%, картошки фри выросла до 24,2% (при этом, начиная с мая наблюдается ежемесячное падение продаж по продукту), доля газированных напитков также увеличилась в 2,5 раза, до 14,7%.