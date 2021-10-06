https://ria.ru/20211006/fastfud-1753271405.html

Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд

Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд

Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T05:10

2021-10-06T05:10

2021-10-06T05:10

экономика

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России в период с 1 января по 30 сентября 2021 года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля - годом ранее средний чек составлял 314 рублей.Согласно данным аналитиков, в общей структуре онлайн-продаж фастфуда бургеры и гамбургеры с января по сентябрь 2020 года занимали 74,1%, газированные напитки — 6,5%, картошка фри — 18,96%, но в период с января по сентябрь 2021 года доля продаж бургеров снизилась до 61,1%, картошки фри выросла до 24,2% (при этом, начиная с мая наблюдается ежемесячное падение продаж по продукту), доля газированных напитков также увеличилась в 2,5 раза, до 14,7%.

https://ria.ru/20211006/myaso-1753269448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия