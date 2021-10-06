https://ria.ru/20211006/facebook-1753375529.html

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными - РИА Новости, 06.10.2021

Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными

Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:23

2021-10-06T17:23

2021-10-06T17:23

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и которыми на "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 миллионов рублей по двум делам", - сказала пресс-секретарь.Всего с начала года Facebook получил штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html

https://ria.ru/20210714/facebook-1741214147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, whatsapp inc., telegram (приложение), одноклассники, facebook, россия