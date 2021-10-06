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https://ria.ru/20211006/facebook-1753375529.html
Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными
Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными - РИА Новости, 06.10.2021
Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными
Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:23
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и которыми на "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 миллионов рублей по двум делам", - сказала пресс-секретарь.Всего с начала года Facebook получил штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html
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общество, москва, whatsapp inc., telegram (приложение), одноклассники, facebook, россия
17:23 06.10.2021
 
Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными

Суд признал штрафы Facebook на шесть миллионов рублей за запрещенный контент законными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook за отказ удалить информацию о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и которыми на "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 миллионов рублей по двум делам", - сказала пресс-секретарь.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Всего с начала года Facebook получил штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
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