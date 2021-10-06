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Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет
Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет - РИА Новости, 06.10.2021
Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет
Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США, чтобы лучше взаимодействовать по внешнеполитическим... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:52
2021-10-06T23:57
в мире
сша
франция
еврокомиссия
совет ес
жан-ив ле дриан
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США, чтобы лучше взаимодействовать по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности, говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС."Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности", - говорится в докладе, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США.Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС."ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях", - говорится в документе.По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС". После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html
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в мире, сша, франция, еврокомиссия, совет ес, жан-ив ле дриан, жозеп боррель
23:52 06.10.2021 (обновлено: 23:57 06.10.2021)
 
Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет

Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США, чтобы лучше взаимодействовать по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности, говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.
"Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности", - говорится в докладе, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.
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В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США
По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США.
Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.
При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.
"ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях", - говорится в документе.
По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.
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На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС". После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
 
В миреСШАФранцияЕврокомиссияСовет ЕСЖан-Ив Ле ДрианЖозеп Боррель
 
 
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