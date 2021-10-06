https://ria.ru/20211006/energetika-1753334937.html

Путин заявил, что глобальный энергетический рынок не терпит шараханий

Путин заявил, что глобальный энергетический рынок не терпит шараханий - РИА Новости, 06.10.2021

Путин заявил, что глобальный энергетический рынок не терпит шараханий

Мировая экономика сегодня успешно восстанавливается, а спрос на энергоносители увеличивается, что приводит к росту цен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:49

2021-10-06T14:49

2021-10-06T15:07

экономика

владимир путин

россия

европа

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мировая экономика сегодня успешно восстанавливается, а спрос на энергоносители увеличивается, что приводит к росту цен, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, и цены идут вверх", - сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь должны носить долгосрочный характер, а необдуманные действия приводят к дисбалансу, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести - и, судя по сегодняшней ситуации на рынке - уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов", - сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.Среди таких факторов он назвал быстрое посткризисное развитие экономики, которое разогрело спрос на энергию, а также холодную зиму, которая во многих европейских государствах привела к снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, сокращение выработки ветряной энергии.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753328837.html

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экономика, владимир путин, россия, европа