https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753345550.html

Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин

Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2021

Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин

Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:26

2021-10-06T15:26

2021-10-06T15:26

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753183503_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_991ac8a56265de69348589ab5cb8c308.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых цен на энергоносители, сообщил глава государства Владимир Путин."Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал президент на совещании по вопросам развития энергетики в России.

https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753270749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия