https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753345550.html
Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин
Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2021
Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин
Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:26
2021-10-06T15:26
2021-10-06T15:26
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых цен на энергоносители, сообщил глава государства Владимир Путин."Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал президент на совещании по вопросам развития энергетики в России.
https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753270749.html
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экономика, владимир путин, россия
Долгосрочная устойчивость российской экономики обеспечена, заявил Путин
Путин: бюджетное правило и ФНБ позволяют обеспечить устойчивость российской экономики