https://ria.ru/20211006/ekonomika-1753270749.html

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики - РИА Новости, 06.10.2021

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T05:03

2021-10-06T05:03

2021-10-06T10:35

экономика

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всемирный банк

опек

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии.В то же время прогноз по росту российского ВВП на 2022 год ухудшен с 3,2% до "тем не менее стабильных" 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%.Авторы доклада пояснили свое решение ожидаемыми стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье. Кроме того, как полагают специалисты, из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ власти России вернутся к бюджетному правилу.Во Всемирном банке считают, что на перспективы увеличения российской экономики влияет эскалация геополитической напряженности, включая новые санкции США, введенные в 2021 году, недостаточные темпы вакцинации и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких показателей.Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%. Глава ведомства Максим Решетников ранее говорил, что обеспечить 3% в ближайшие годы позволит внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала страны.В консервативном варианте прогноза динамика в 2021-м должна составить 3,9%, в 2022-2024 годах — ниже 3%.Во вторник глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы экономического роста по итогам 2021-го могут превысить прогноз правительства.

https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html

https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, опек, цены на нефть, россия