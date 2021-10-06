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Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики - РИА Новости, 06.10.2021
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:03
2021-10-06T10:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии.В то же время прогноз по росту российского ВВП на 2022 год ухудшен с 3,2% до "тем не менее стабильных" 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%.Авторы доклада пояснили свое решение ожидаемыми стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье. Кроме того, как полагают специалисты, из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ власти России вернутся к бюджетному правилу.Во Всемирном банке считают, что на перспективы увеличения российской экономики влияет эскалация геополитической напряженности, включая новые санкции США, введенные в 2021 году, недостаточные темпы вакцинации и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких показателей.Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%. Глава ведомства Максим Решетников ранее говорил, что обеспечить 3% в ближайшие годы позволит внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала страны.В консервативном варианте прогноза динамика в 2021-м должна составить 3,9%, в 2022-2024 годах — ниже 3%.Во вторник глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы экономического роста по итогам 2021-го могут превысить прогноз правительства.
https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, опек, цены на нефть, россия
05:03 06.10.2021 (обновлено: 10:35 06.10.2021)
 
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 4,3%

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии.

"Экономика (России. — Прим. ред.) поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку", — отмечено в релизе.

В то же время прогноз по росту российского ВВП на 2022 год ухудшен с 3,2% до "тем не менее стабильных" 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%.
Авторы доклада пояснили свое решение ожидаемыми стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье. Кроме того, как полагают специалисты, из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ власти России вернутся к бюджетному правилу.
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Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%. Глава ведомства Максим Решетников ранее говорил, что обеспечить 3% в ближайшие годы позволит внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала страны.
В консервативном варианте прогноза динамика в 2021-м должна составить 3,9%, в 2022-2024 годах — ниже 3%.
Во вторник глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы экономического роста по итогам 2021-го могут превысить прогноз правительства.
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