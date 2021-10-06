https://ria.ru/20211006/dyunkerk-1753356098.html

На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян

На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян - РИА Новости, 06.10.2021

На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян

Французские власти подтвердили, что на борту задержанного 1 октября в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, российские дипломаты находятся в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:56

2021-10-06T15:56

2021-10-06T16:13

дюнкерк

россия

в мире

париж

франция

российский профсоюз моряков

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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Французские власти подтвердили, что на борту задержанного 1 октября в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, российские дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство РФ в Париже.Во вторник агентство Франс Пресс информировало, что власти во французском порту Дюнкерк задержали экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина."Отслеживаем ситуацию и принимаем все необходимые меры. По имеющейся у посольства информации, задержанное 1 октября в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец отношения к нашей стране не имеет. Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России", - говорится в сообщении пресс-службы.В дипмиссии отметили, что сейчас проводятся следственные действия. "Не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены", - указывают дипломаты.Посольство РФ находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных. "По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан", - сообщила пресс-служба российского посольства.

https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html

https://ria.ru/20200510/1571236929.html

дюнкерк

россия

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дюнкерк, россия, в мире, париж, франция, российский профсоюз моряков