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На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян
На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян - РИА Новости, 06.10.2021
На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян
Французские власти подтвердили, что на борту задержанного 1 октября в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, российские дипломаты находятся в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:56
2021-10-06T16:13
дюнкерк
россия
в мире
париж
франция
российский профсоюз моряков
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Французские власти подтвердили, что на борту задержанного 1 октября в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, российские дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство РФ в Париже.Во вторник агентство Франс Пресс информировало, что власти во французском порту Дюнкерк задержали экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина."Отслеживаем ситуацию и принимаем все необходимые меры. По имеющейся у посольства информации, задержанное 1 октября в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец отношения к нашей стране не имеет. Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России", - говорится в сообщении пресс-службы.В дипмиссии отметили, что сейчас проводятся следственные действия. "Не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены", - указывают дипломаты.Посольство РФ находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных. "По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан", - сообщила пресс-служба российского посольства.
https://ria.ru/20211005/sudno-1753252997.html
https://ria.ru/20200510/1571236929.html
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дюнкерк, россия, в мире, париж, франция, российский профсоюз моряков
15:56 06.10.2021 (обновлено: 16:13 06.10.2021)
 
На борту задержанного во Франции судна находятся двое россиян

На борту задержанного во французском Дюнкерке судна находятся двое граждан России

CC BY-SA 3.0 / Velvet / Dunkirk Town Hall and portКоммуна Дюнкерк во Франции
Коммуна Дюнкерк во Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Velvet / Dunkirk Town Hall and port
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Французские власти подтвердили, что на борту задержанного 1 октября в Дюнкерке судна с кокаином находились двое россиян, российские дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство РФ в Париже.
Во вторник агентство Франс Пресс информировало, что власти во французском порту Дюнкерк задержали экипаж судна, в том числе несколько российских моряков, так как на его борту нашли более тонны кокаина.
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Посольство во Франции запросило данные о россиянах на задержанном судне
"Отслеживаем ситуацию и принимаем все необходимые меры. По имеющейся у посольства информации, задержанное 1 октября в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец отношения к нашей стране не имеет. Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России", - говорится в сообщении пресс-службы.
В дипмиссии отметили, что сейчас проводятся следственные действия. "Не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены", - указывают дипломаты.
Посольство РФ находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных. "По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан", - сообщила пресс-служба российского посольства.
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ДюнкеркРоссияВ миреПарижФранцияРоссийский профсоюз моряков
 
 
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