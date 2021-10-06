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https://ria.ru/20211006/duda-1753265507.html
НАТО отправили на войну с "Северным потоком — 2"
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.10.2021
НАТО отправили на войну с "Северным потоком — 2"
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:47
2021-10-06T00:47
в мире
украина
словакия
польша
евросоюз
нато
анджей дуда
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.Запад, считает глава государства, должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, по его мнению, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности "перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск. – прим. ред.) в обход Польши. "Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", - заявил президент.При этом, по его мнению, "сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2""."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Варшава выступает против этого проекта, так как, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, его реализация "не соответствует интересам страны".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html
https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html
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в мире, украина, словакия, польша, евросоюз, нато, анджей дуда, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
00:47 06.10.2021
 
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2"

Президент Польши Дуда призвал НАТО отреагировать на ситуацию с "Северным потоком — 2"

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
Запад, считает глава государства, должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, по его мнению, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 16:05
В Польше раскрыли план по превращению "Северного потока — 2" в руины
По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности "перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск. – прим. ред.) в обход Польши. "Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", - заявил президент.
При этом, по его мнению, "сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2"".
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Варшава выступает против этого проекта, так как, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, его реализация "не соответствует интересам страны".
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 03:42
Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСловакияПольшаЕвросоюзНАТОАнджей ДудаСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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