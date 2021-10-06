https://ria.ru/20211006/duda-1753265507.html

НАТО отправили на войну с "Северным потоком — 2"

В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.10.2021

НАТО отправили на войну с "Северным потоком — 2"

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:47

2021-10-06T00:47

2021-10-06T00:47

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евросоюз

нато

анджей дуда

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.Запад, считает глава государства, должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, по его мнению, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности "перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск. – прим. ред.) в обход Польши. "Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", - заявил президент.При этом, по его мнению, "сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2""."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Варшава выступает против этого проекта, так как, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, его реализация "не соответствует интересам страны".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html

https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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