https://ria.ru/20211006/dtp-1753436443.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек - РИА Новости, 06.10.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском районе Самарской области увеличилось до семи человек, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T23:54

2021-10-06T23:54

2021-10-06T23:58

происшествия

самарская область

красноярский район

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском районе Самарской области увеличилось до семи человек, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.По данным главка МЧС, ДТП с участием вахтового автобуса "Неоплан 516" произошло на трассе М-5 "Урал" вблизи поворота на село Хорошенькое в среду в 21.56 (20.56 мск), в результате один человек из автомобиля "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализирован, при этом в автобусе находились 27 человек, детей среди них не было. В главке МВД отметили, что столкнулись автобус и два легковых автомобиля, в результате погибли два человека. Полиция проводит проверку."В автобусе шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации, еще один пострадавший в больнице", - сказали в пресс-службе прокуратуры области.В пресс-службе уточнили, что автобус следовал из Краснодара в Уфу.Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство по факту ДТП начало проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства аварии, причины и условия, способствовавшие ей, а также будет проверена деятельность перевозчика, дана оценка действиям должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Отмечается, что на место происшествия выезжал и. о. прокурора Красноярского района Максим Макаров.Начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко рассказал журналистам, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир "Приоры", оба скончались на месте до приезда скорой помощи, а еще один пассажир этого автомобиля и пассажир автобуса доставлены в больницу."Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП ... Водитель автомашины "Лада Приора" допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Неоплан", от удара автобус "Неоплан" съехал в кювет, а автомашина "Лада Приора" допустила столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ-2115", - отметил он.

https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html

https://ria.ru/20210819/dtp-1746428339.html

самарская область

красноярский район

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, красноярский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)