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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек - РИА Новости, 06.10.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском районе Самарской области увеличилось до семи человек, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:54
2021-10-06T23:58
происшествия
самарская область
красноярский район
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском районе Самарской области увеличилось до семи человек, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.По данным главка МЧС, ДТП с участием вахтового автобуса "Неоплан 516" произошло на трассе М-5 "Урал" вблизи поворота на село Хорошенькое в среду в 21.56 (20.56 мск), в результате один человек из автомобиля "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализирован, при этом в автобусе находились 27 человек, детей среди них не было. В главке МВД отметили, что столкнулись автобус и два легковых автомобиля, в результате погибли два человека. Полиция проводит проверку."В автобусе шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации, еще один пострадавший в больнице", - сказали в пресс-службе прокуратуры области.В пресс-службе уточнили, что автобус следовал из Краснодара в Уфу.Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство по факту ДТП начало проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства аварии, причины и условия, способствовавшие ей, а также будет проверена деятельность перевозчика, дана оценка действиям должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Отмечается, что на место происшествия выезжал и. о. прокурора Красноярского района Максим Макаров.Начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко рассказал журналистам, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир "Приоры", оба скончались на месте до приезда скорой помощи, а еще один пассажир этого автомобиля и пассажир автобуса доставлены в больницу."Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП ... Водитель автомашины "Лада Приора" допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Неоплан", от удара автобус "Неоплан" съехал в кювет, а автомашина "Лада Приора" допустила столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ-2115", - отметил он.
https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html
https://ria.ru/20210819/dtp-1746428339.html
самарская область
красноярский район
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происшествия, самарская область, красноярский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:54 06.10.2021 (обновлено: 23:58 06.10.2021)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек

Прокуратура: число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском районе Самарской области увеличилось до семи человек, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
По данным главка МЧС, ДТП с участием вахтового автобуса "Неоплан 516" произошло на трассе М-5 "Урал" вблизи поворота на село Хорошенькое в среду в 21.56 (20.56 мск), в результате один человек из автомобиля "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализирован, при этом в автобусе находились 27 человек, детей среди них не было. В главке МВД отметили, что столкнулись автобус и два легковых автомобиля, в результате погибли два человека. Полиция проводит проверку.
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"В автобусе шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации, еще один пострадавший в больнице", - сказали в пресс-службе прокуратуры области.
В пресс-службе уточнили, что автобус следовал из Краснодара в Уфу.
Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство по факту ДТП начало проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства аварии, причины и условия, способствовавшие ей, а также будет проверена деятельность перевозчика, дана оценка действиям должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Отмечается, что на место происшествия выезжал и. о. прокурора Красноярского района Максим Макаров.
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Начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко рассказал журналистам, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир "Приоры", оба скончались на месте до приезда скорой помощи, а еще один пассажир этого автомобиля и пассажир автобуса доставлены в больницу.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП ... Водитель автомашины "Лада Приора" допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Неоплан", от удара автобус "Неоплан" съехал в кювет, а автомашина "Лада Приора" допустила столкновение с впереди идущей автомашиной ВАЗ-2115", - отметил он.
 
ПроисшествияСамарская областьКрасноярский районУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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