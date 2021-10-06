https://ria.ru/20211006/dtp-1753366759.html

Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии

Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 06.10.2021

Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии

Шесть человек, в том числе трое детей, с травмами госпитализированы после опрокидывания легкового автомобиля в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:42

2021-10-06T16:42

2021-10-06T16:42

происшествия

дтп

нуримановский район

республика башкортостан

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УФА, 6 окт - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, с травмами госпитализированы после опрокидывания легкового автомобиля в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в Нуримановском районе на муниципальной автодороге "Красная Горка - Сарва" вблизи деревни Вознесенский произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2115."В результате ДТП погибших нет, пострадало шесть человек, из них - трое детей. Пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую центральную районную больницу с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753336183.html

нуримановский район

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, нуримановский район, республика башкортостан