https://ria.ru/20211006/dtp-1753366759.html
Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии
Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии - РИА Новости, 06.10.2021
Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии
Шесть человек, в том числе трое детей, с травмами госпитализированы после опрокидывания легкового автомобиля в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:42
2021-10-06T16:42
2021-10-06T16:42
происшествия
дтп
нуримановский район
республика башкортостан
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УФА, 6 окт - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, с травмами госпитализированы после опрокидывания легкового автомобиля в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в Нуримановском районе на муниципальной автодороге "Красная Горка - Сарва" вблизи деревни Вознесенский произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2115."В результате ДТП погибших нет, пострадало шесть человек, из них - трое детей. Пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую центральную районную больницу с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753336183.html
нуримановский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, нуримановский район, республика башкортостан
Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии
Шесть человек пострадали после опрокидывания легкового автомобиля в Башкирии