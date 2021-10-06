https://ria.ru/20211006/dotatsii-1753274096.html

Губернатор Омской области предложил повысить объем дотации регионов

Губернатор Омской области предложил повысить объем дотации регионов - РИА Новости, 06.10.2021

Губернатор Омской области предложил повысить объем дотации регионов

Губернатор Омской области Александр Бурков на парламентских слушаниях в Совете Федерации предложил впервые за пять лет повысить регионам объем дотации на... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:25

2021-10-06T07:25

2021-10-06T10:15

экономика

омская область

александр бурков

совет федерации рф

омская область

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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на парламентских слушаниях в Совете Федерации предложил впервые за пять лет повысить регионам объем дотации на выравнивание бюджетов, сообщили в пресс-службе облправительства.Во вторник в Совете Федерации прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, губернатор Бурков в докладе сконцентрировался на актуальных вопросах сбалансированности бюджетов регионов. В проекте федерального бюджета на 2022 год, отмечает руководитель Омской области, общий объем межбюджетных трансфертов регионам снижен на 8,4% по сравнению с текущим годом.По данным омского губернатора, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов выросла на 40 миллиардов в той части, которая формируется за счет перераспределённого ранее 1% налога на прибыль, но в то же время базовый объем дотаций с 2017 года не повышался даже на уровень инфляции. Поэтому у регионов с низкой динамикой по налоговым и неналоговым доходам возникают проблемы с балансировкой бюджетов.Бурков в выступлении обратил внимание на возросшую долю софинансирования регионов при реализации национальных проектов. Изначально реализация нацпроектов предполагалась за счет федерального бюджета с минимальной долей софинансирования со стороны регионов в размере 2%. Но на практике оказалось, что регионы вынуждены выделять дополнительные средства на оборудование, инженерную инфраструктуру и благоустройство, на увеличение стоимости строительных работ и материалов. "Доля реального размера софинансирования Омской области на строительство объектов образования по нацпроектам "Демография" и "Образование" составляет 50-60%. В результате вместо 140 миллионов рублей минимального софинансирования регион вынужден предусмотреть в бюджете дополнительно 3,9 миллиарда рублей на строительство этих объектов", - отмечают в правительстве Омской области.

https://ria.ru/20210710/regiony-1740704864.html

https://ria.ru/20210924/tekhnoparki-1751648108.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омская область, александр бурков, совет федерации рф