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https://ria.ru/20211006/diplomaty-1753312388.html
В Кремле отреагировали на призыв выслать из США 300 российских дипломатов
В Кремле отреагировали на призыв выслать из США 300 российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021
В Кремле отреагировали на призыв выслать из США 300 российских дипломатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональным предложение американских сенаторов о высылке из США 300 российских дипломатов, отметив, что их РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:39
2021-10-06T13:13
в мире
сша
дмитрий песков
россия
москва
джо байден
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональным предложение американских сенаторов о высылке из США 300 российских дипломатов, отметив, что их нет в Штатах в таком количестве.Ряд сенаторов США ранее обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве."Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве. Это, опять же, такие, скорее, эмоциональные требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", - сказал Песков журналистам в среду.События, происходящие в отношениях России и США, ведут к страданиям народов двух стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран", - сказал Песков.Он добавил, что действия Вашингтона, направленные на сворачивание отношений с Россией, не привели ни к чему хорошему.
https://ria.ru/20211006/bayden-1753296030.html
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, москва, джо байден
12:39 06.10.2021 (обновлено: 13:13 06.10.2021)
 
В Кремле отреагировали на призыв выслать из США 300 российских дипломатов

Песков назвал призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов эмоциональным

© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Fotolia / W.Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональным предложение американских сенаторов о высылке из США 300 российских дипломатов, отметив, что их нет в Штатах в таком количестве.
Ряд сенаторов США ранее обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 11:18
Слуцкий оценил призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов
"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве. Это, опять же, такие, скорее, эмоциональные требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", - сказал Песков журналистам в среду.
События, происходящие в отношениях России и США, ведут к страданиям народов двух стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран", - сказал Песков.
Он добавил, что действия Вашингтона, направленные на сворачивание отношений с Россией, не привели ни к чему хорошему.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 10:59
Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссияМоскваДжо Байден
 
 
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